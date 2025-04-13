Как отбелить пожелтевшие подушки за одну стирку: действенный метод

Во время стирки постельного белья большинство из нас не обращают внимания на подушки, но со временем они окрашиваются от пота, жира волос и клеток кожи, которые могут накапливаться в ткани.

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Это приводит к появлению затхлых и желтых подушек, заполненных бактериями, на которых будет неприятно спать. Однако, по словам экспертов, глубоко очистить подушки и вывести пятна невероятно легко, если вы используете правильные вещи, пишет OBOZ.UA.

Как правильно постирать подушки и снова их очистить

Вам даже не нужна стиральная машина, чтобы удалить пятна из подушек. Все, что вам пригодится, это немного лимонного сока и пищевой соды.

Чтобы удалить пятна с наволочек, не повредив их, сначала посыпьте загрязненное место содой. Затем добавьте небольшое количество лимонного сока сверху, а затем дайте смеси постоять около 15 минут.

Многие люди совершают ошибку, используя отбеливатель для отбеливания и стирки подушек, но сильные химические вещества могут вызвать обесцвечивание и повреждение ткани, что приведет к дырам.

Лимонный сок содержит лимонную кислоту, которая естественным образом расщепляет любой жир или грязь на ткани, чтобы избавиться от пятен.

Он также обладает природными отбеливающими свойствами и поможет отбелить подушки и осветить пятна без использования агрессивных чистящих средств.

Пищевая сода очень хорошо впитывает и устраняет неприятные запахи из ваших подушек. Он также мягко абразивным, поэтому может оттирать пятна, не повреждая ткань.

Если ваши наволочки особенно грязны, попробуйте воспользоваться приемом стирки уксусом, чтобы освежить вещи.

После того, как подушки были постираны, лучше повесить их на улице, поскольку солнечный свет может реагировать на кислоту в лимонном соке, что также поможет осветить пятна и сделать ткань ярче.

Когда подушки полностью высохнут, они должны быть свежими, чистыми и абсолютно белыми, чтобы вы могли приятно спать, не беспокоясь о грязном постельном белье.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как освежить грязные подушки.

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