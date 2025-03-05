Как отделить сельдь от костей за секунду: простой лайфхак для хозяек

Сельдь – одна из самых популярных рыб в домашней кулинарии. Он идеально подходит для салатов, бутербродов или как самостоятельная закуска. Однако его чистка может стать настоящим испытанием, особенно если нужно быстро избавиться от костей. Привычный процесс занимает много времени и требует аккуратности.

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Простым методом, который позволит получить чистое филе в считанные секунды, поделилась фудблогерка Валерия с ником valeria pytel в Instagram. Всё очень элементарно.

Как быстро очистить сельдь от костей

1. Возьмите свежую или малосольную сельдь. Уложите его на разделочную доску и промокните бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу.

2. Отрежьте голову и удалите внутренности, если они еще находятся внутри.

3. Сделайте аккуратный надрез вдоль брюшка сельди и раскройте его, как книгу. Удалите черную пленку, чтобы мясо не имело горьковатого привкуса.

4. Отрежьте самый кончик хвоста – это сделает следующий этап более легким.

5. Возьмите селедку двумя руками за хвост. Осторожно, но уверенно прокрутите.

6. После прокрутки резко потяните за кожуру в разные стороны. Филе легко отделиться от позвоночника. Если остались мелкие кости, то их можно быстро удалить пинцетом или ножом.

7. Снимите кожуру, начиная с головной части, и плавно тяните к хвосту. После этого промойте водой филе, просушите и можете нарезать его для подачи.

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