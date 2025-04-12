Как отключить автозамену слов на Android и iPhone: инструкция
Автоматическая замена слов при вводе текста – функция, знакомая каждому пользователю современного смартфона. Она призвана облегчить набор текста, исправлять ошибки и ускорить переписку. Однако иногда автозамена может действовать против пользователя, изменяя слова совсем на другие и вызывая неудобные ситуации.
Хорошо знакомы случаи, когда вместо желаемого слова посылается ошибочное, что не только раздражает, но и заставляет исправлять сообщения, а иногда и извиняться. OBOZ.UA рассказывает, как быстро и просто выключить автозамену на Android или iPhone.
Как отключить автозамену на Android
Большинство смартфонов с операционной системой Android имеют функцию автоматического устранения ошибок. Она работает на основе системного словаря и контекстного анализа вводимых символов. Однако алгоритм отключения автозамены может отличаться в зависимости от модели устройства и версии ОС.
Универсальная инструкция выглядит так:
- Откройте приложение "Настройки" на смартфоне.
- Выделите раздел "Язык и ввод" или "Система > Языки и ввод".
- Выберите используемую клавиатуру (например, Gboard, SwiftKey).
- В меню клавиатуры найдите пункт "Исправление текста" или "Текстовый ввод".
- Выключите функции "Автоисправление", "Подсказки слов", "Автоматические прописные буквы" и т.д.
Совет: Если вы используете постороннюю клавиатуру с Play Market, названия пунктов могут несколько отличаться.
Как выключить автозамену на смартфонах Samsung
Компания Samsung использует собственную клавиатуру, поэтому для отключения автозамены нужно выполнить следующие шаги:
- Откройте "Настройки".
- Перейдите в раздел Общее управление.
- Выберите "Язык и ввод" и "Клавиатура Samsung".
- Войдите в "Умный ввод".
- Выключите параметры "Автоисправление", "Автозамена" или "Интеллектуальный ввод".
Как выключить автозамену слов на iPhone
Для пользователей iOS процедура отключения автозамены тоже достаточно проста:
- Откройте параметры (Settings).
- Нажмите кнопку "Основные" (General).
- Выделите "Клавиатура" (Keyboard).
- Найдите опцию "Автокоррекция" (Auto-Correction).
- Выключите переключатель рядом с ним.
iPhone больше не будет заменять слова автоматически, что позволит полностью контролировать содержание сообщений.
Как отключить предыктивный набор (интеллектуальный ввод) на iPhone
Предиктивный ввод – это функция, которая предлагает вероятные слова или фразы еще до того, как вы их напечатали полностью. Она может быть полезна, но не всем подходит. Чтобы отключить:
- Откройте "Параметры".
- Зайдите в раздел "Основные" > "Клавиатура".
- Прокрутите вниз до пункта "Предиктивный набор" (Predictive) и выключите функцию.
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