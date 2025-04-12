Как отключить автозамену слов на Android и iPhone: инструкция

Автоматическая замена слов при вводе текста – функция, знакомая каждому пользователю современного смартфона. Она призвана облегчить набор текста, исправлять ошибки и ускорить переписку. Однако иногда автозамена может действовать против пользователя, изменяя слова совсем на другие и вызывая неудобные ситуации.

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Хорошо знакомы случаи, когда вместо желаемого слова посылается ошибочное, что не только раздражает, но и заставляет исправлять сообщения, а иногда и извиняться. OBOZ.UA рассказывает, как быстро и просто выключить автозамену на Android или iPhone.

Как отключить автозамену на Android

Большинство смартфонов с операционной системой Android имеют функцию автоматического устранения ошибок. Она работает на основе системного словаря и контекстного анализа вводимых символов. Однако алгоритм отключения автозамены может отличаться в зависимости от модели устройства и версии ОС.

Универсальная инструкция выглядит так:

Откройте приложение "Настройки" на смартфоне.

Выделите раздел "Язык и ввод" или "Система > Языки и ввод".

Выберите используемую клавиатуру (например, Gboard, SwiftKey).

В меню клавиатуры найдите пункт "Исправление текста" или "Текстовый ввод".

Выключите функции "Автоисправление", "Подсказки слов", "Автоматические прописные буквы" и т.д.

Совет: Если вы используете постороннюю клавиатуру с Play Market, названия пунктов могут несколько отличаться.

Как выключить автозамену на смартфонах Samsung

Компания Samsung использует собственную клавиатуру, поэтому для отключения автозамены нужно выполнить следующие шаги:

Откройте "Настройки".

Перейдите в раздел Общее управление.

Выберите "Язык и ввод" и "Клавиатура Samsung".

Войдите в "Умный ввод".

Выключите параметры "Автоисправление", "Автозамена" или "Интеллектуальный ввод".

Как выключить автозамену слов на iPhone

Для пользователей iOS процедура отключения автозамены тоже достаточно проста:

Откройте параметры (Settings).

Нажмите кнопку "Основные" (General).

Выделите "Клавиатура" (Keyboard).

Найдите опцию "Автокоррекция" (Auto-Correction).

Выключите переключатель рядом с ним.

iPhone больше не будет заменять слова автоматически, что позволит полностью контролировать содержание сообщений.

Как отключить предыктивный набор (интеллектуальный ввод) на iPhone

Предиктивный ввод – это функция, которая предлагает вероятные слова или фразы еще до того, как вы их напечатали полностью. Она может быть полезна, но не всем подходит. Чтобы отключить:

Откройте "Параметры".

Зайдите в раздел "Основные" > "Клавиатура".

Прокрутите вниз до пункта "Предиктивный набор" (Predictive) и выключите функцию.

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