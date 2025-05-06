Как отпугнуть белок от своего сада: интересный лайфхак

От белок бывает чрезвычайно трудно избавиться, но эксперт по борьбе с вредителями поделился простым способом, чтобы держать надоедливых грызунов подальше от вашего сада и собственности.

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Так, Джордан Фостер, специалист из Fantastic Pest Control, отметил, что белки имеют особую неприязнь к запахам и "просто не переносят некоторые из них" - одним из таких запахов является кофейная гуща, пишет Express.

Садоводам рекомендуется посыпать использованной кофейной гущей периметр своего сада, чтобы защитить растения и цветы.

Чтобы гуща держалась на месте и усиливала аромат, добавьте несколько капель воды.

Прежде чем использовать это средство, садоводам рекомендуется протестировать его на небольшом, незаметном участке, чтобы убедиться, что он не повредит их растениям.

Кофейная гуща также может быть эффективной для защиты от других вредителей, таких как коты и крысы.

Эксперты поделились еще одним пикантным советом, чтобы отпугнуть надоедливых белок. Белки не переносят острый, пряный вкус чили, поэтому щедрое количество этого перца может помочь отпугнуть их от вашего сада.

Садоводам следует помнить, что всегда стоит ознакомиться с местными правилами, прежде чем рассыпать какие-либо средства для борьбы с вредителями на своих зеленых насаждениях.

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