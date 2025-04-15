Как отпугнуть муравьев и других насекомых от сада: лайфхак

С приходом весны настоящей неприятностью для всех садоводов является борьба с надоедливыми жуками. Многие хозяева покупают токсичные средства для уничтожения вредителей, которые могут нанести больше вреда, чем пользы, влияя на здоровье их почвы.

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Эксперты из садоводства предупреждают, что химические средства для уничтожения муравьев "работают, только если вы применяете их, одновременно уничтожая все гнездо — оно может находиться далеко под землей и привести к серьезным потрясениям в вашем саду". Но есть нетоксичный способ избавиться от надоедливых насекомых, рассказала блогер и любительница садоводства Молли Миллер, также известная как therenegadehome.

Она отметила, что кусок мыла – лучший способ избавиться от муравьев на вашей клумбе.

"Воспользуйтесь старой теркой для сыра, чтобы натереть кусок мыла, а затем посыпать им свои клумбы, чтобы избежать вредителей", – сказала она.

По ее словам, лучше всего подойдет мыло, содержащее цитрусовые запахи, отпугивающие вредителей, и пикаридин. Запах мешает вредителям обнаружить, что ваши растения там активно растут.

Следует заметить, что муравьи отпугивают сильные и резкие запахи, в частности натуральные ингредиенты, такие как уксус, цитрусовые и перечная мята.

Еще один способ, который она предложила – использовать корицу. Молли добавила: "Посыпьте немного молотой корицы вокруг своей террасы и внутреннего дворика, чтобы отпугнуть муравьев и пчел. Мне даже нравится смешивать ее с водой, а потом распиливать на места, где мы проводим больше времени".

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как бороться с муравьями в саду.

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