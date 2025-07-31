Как отстирать грязную кепку без химии: помогут натуральные средства

Как и большинство нашей одежды в теплую погоду, кепки могут быстро испачкаться от длительного ношения, особенно если вы потели.

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Если у вас есть дети, вы также можете заметить, что под конец лета их кепки начали выглядеть хуже от износа. Вместо того, чтобы заменять их на новые или стирать в стиральной машине, существует простой способ стирки с помощью нескольких бытовых предметов, которые у вас, вероятно, уже есть.

Линси Кромби, экспретка по уборке и чистоте, в своем Instagram поделилась видео, в котором рассказывает, как почистить грязные и желтые кепки с помощью смеси пищевой соды, средства для мытья посуды и воды.

"Я смешала немного пасты, используя пищевую соду, средство для мытья посуды и каплю воды", - рассказала она.

Затем она нанесла эту смесь зубной щеткой и "очень хорошо почистила" свою шляпу.

После того, как смесь нанесена и втерта в кепку, оставьте ее действовать на стойкие пятна до часа. Затем промойте кепку под холодной водой, прежде чем оставить ее сушиться на солнце.

Поскольку пищевая сода является мягким абразивом, она эффективно удаляет стойкие пятна, не повреждая ткань. Поверхностно-активные вещества в средстве для мытья посуды также помогают целенаправленно воздействовать на пятна и удалять их.

Солнечный свет также является эффективным и естественным способом удаления пятен, особенно с более легких тканей, благодаря ультрафиолетовым лучам, которые могут разрушать химические связи, вызывающие пятна.

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