Как отвадить голубей от кормушек для птиц в саду: действенный способ

Если вы постоянно находите голубей в своем саду, это может быть довольно неприятно, но с помощью этого одного предмета, который, скорее всего, уже есть у вас дома, вы сможете отпугнуть их.

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Важно убедиться, что вы не наносите вред дикой природе на своем открытом пространстве, но с этим предметом вам не придется волноваться. Размещение вертушки в вашем саду создаст визуальные препятствия своим вращением и отражающими поверхностями, что отпугнет голубей, пишет OBOZ.UA.

Для достижения наилучших результатов убедитесь, что вы правильно разместили вертушку. Ее следует размещать в месте, подверженном скоплению птиц, и на разной высоте.

Также нужно убедиться, что вы разместили вертушки на расстоянии друг от друга, что улучшит видимость.

Если вы используете это устройство, движение и звук вертушки будут отпугивать птиц от посадки поблизости. Яркие цвета и блестящие поверхности на вертушках также сыграют свою роль.

Птицы могут воспринимать непредсказуемое движение вертушки как имитацию присутствия хищника.

Самое главное, что вертушки – это гуманный и неприхотливый способ защитить ваши растения от голубей без использования вредных химикатов или ловушек.

Если вы разместите несколько вертушек по всему саду, чтобы увеличить охват, вы можете усложнить поиск голубями удобного места для посадки.

Новый объект в вашем саду может привлечь их внимание и заставить их колебаться, стоит ли садиться в ваш сад.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что повесить в саду, чтобы отпугнуть голубей.

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