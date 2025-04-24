Как отвадить голубей от сада: простой и безопасный способ
Голуби могут выглядеть безвредными, когда бродят в вашем саду, но их присутствие может нанести большой вред. Хотя голуби обычно ни на кого не нападают, они могут привести к распространению воздушно-капельных заболеваний.
Эксперты из FantasticPestControl предложили повесить у кормушек для птиц вещи, которые могут отпугнуть голубей от вашего сада, пишет Express.
Специалисты посоветовали: "Струны из ниток, привязанные на чуть выше мест гнездования, сделают посадку для голубей неудобной". Это прекрасный способ отпугнуть птиц.
Выбирайте стратегические места, такие как подоконники и выступы, чтобы удержать голубей от посадки, объяснили они.
Пользователи также предполагают, что охрана кормушки также защитит сад от "птички-задиры".
"Когда дело доходит до совместного использования, голуби известны как тип птиц, который не любит делиться едой. пернатых", – сказали эксперты.
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