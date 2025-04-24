Как отвадить голубей от сада: простой и безопасный способ

Голуби могут выглядеть безвредными, когда бродят в вашем саду, но их присутствие может нанести большой вред. Хотя голуби обычно ни на кого не нападают, они могут привести к распространению воздушно-капельных заболеваний.

Видео дня

Эксперты из FantasticPestControl предложили повесить у кормушек для птиц вещи, которые могут отпугнуть голубей от вашего сада, пишет Express.

Специалисты посоветовали: "Струны из ниток, привязанные на чуть выше мест гнездования, сделают посадку для голубей неудобной". Это прекрасный способ отпугнуть птиц.

Выбирайте стратегические места, такие как подоконники и выступы, чтобы удержать голубей от посадки, объяснили они.

Пользователи также предполагают, что охрана кормушки также защитит сад от "птички-задиры".

"Когда дело доходит до совместного использования, голуби известны как тип птиц, который не любит делиться едой. пернатых", – сказали эксперты.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что в Черкассах зафиксировали "французский поцелуй" диких голубей.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий .