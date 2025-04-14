Как отвадить мух от дома: поставьте на входе популярный овощ

С приходом весны мухи начинают выходить из зимней спячки, ища тепла, еды и идеальных мест для откладывания яиц. К сожалению, ваш дом часто является идеальным убежищем для этих вредителей, и это не только раздражает, но и чревато здоровьем, поскольку мухи могут распространять микробы и бактерии, а также около 65 заболеваний.

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С приближением лета мухи начинают становиться все заметнее. По словам экспертов, помочь избавиться от них может простое средство, не содержащее агрессивных химикатов. Решение недорогое, эффективное и полностью натуральное – и, вероятно, оно уже есть у вас в холодильнике: огурцы, пишет OBOZ.UA.

Ломтики огурца являются удивительно эффективным способом отпугивания мух. Мухи ненавидят запах огурцов, особенно горьких, поэтому это естественный отпугиватель для них.

Чтобы воспользоваться этим естественным методом, разложите ломтики огурца вокруг своего дома, сосредотачиваясь на местах, где обычно скапливаются мухи, например, на подоконниках, дверях и у мусорных баков.

Заменяйте ломтики огурцов каждые несколько дней, чтобы сохранить отпугивающие свойства.

Но огурцы – это не единственная мера, которую можно принять, чтобы помешать мухам переселяться в вас дом.

Есть также несколько повседневных привычек, которые могут помочь предотвратить проникновение мух в ваш дом:

Держите окна и двери закрытыми : мухи часто проникают через открытые двери и окна, поэтому если держать их закрытыми, это ограничит их доступ.

: мухи часто проникают через открытые двери и окна, поэтому если держать их закрытыми, это ограничит их доступ. Ограничьте освещение ночью : мух тянет к свету, отключите наружное освещение и закройте жалюзи или шторы, чтобы ваш дом был менее привлекателен.

: мух тянет к свету, отключите наружное освещение и закройте жалюзи или шторы, чтобы ваш дом был менее привлекателен. Регулярно выносите мусор : мух привлекают пищевые отходы и личинки, которые могут развиваться в баках, поэтому часто выбрасывайте мусор.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как избавиться от мух в доме.

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