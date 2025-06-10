Как папа может выражать любовь без слов: топ-20 способов

Согласно опросу 2000 взрослых, отцы склонны выражать свою любовь, оплачивая еду, выполняя домашние дела и используя эмодзи с поднятым большим пальцем вверх.

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Опрос показал, что почти половина (49%) считает, что их отец "не очень хорошо справляется с эмоциями", пишет Express.

Зато одалживание инструментов, помощь с переездом и проверка автомобильных шин и масла - это другие способы, которыми родители проявляют свою любовь. Треть опрошенных описала стиль отправки текстовых сообщений родителей как "короткий", тогда как 9% получают эмоциональные месседжи. Среди самых распространенных фраз, которые люди слышат от своего отца, "С тобой все будет хорошо", "Что-то нужно?" и "Продолжай".

Как папа может проявлять свою любовь без слов:

Быть рядом, когда он тебе нужен, даже не говоря много. Оплата за еду. Научить вас, как делать что-то практическое. Ремонт вещей по дому. Отводить в нужные места. Предлагает вам одолжить инструменты или оборудование. Помощь с вашими детьми или домашними животными. Помощь с переездом. Приготовление для вас горячего напитка. Пересылка вам полезных ссылок или новостей. Проверка шин или масла вашего автомобиля. Показывание большого пальца вверх. Приготовление любимого блюда. Определение направлений или маршрута. Отправка эмодзи с большим пальцем вверх. Уборка или скашивание травы в вашем саду. Напоминание о том, что нужно надеть пальто. Помощь с обучением в школе или университете. Упаковка закусок или еды для путешествия. Доливание бензина.

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