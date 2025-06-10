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Как папа может выражать любовь без слов: топ-20 способов

OBOZ.UA
NewsLife
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Как папа может выражать любовь без слов: топ-20 способов

Согласно опросу 2000 взрослых, отцы склонны выражать свою любовь, оплачивая еду, выполняя домашние дела и используя эмодзи с поднятым большим пальцем вверх.

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Опрос показал, что почти половина (49%) считает, что их отец "не очень хорошо справляется с эмоциями", пишет Express.

Зато одалживание инструментов, помощь с переездом и проверка автомобильных шин и масла - это другие способы, которыми родители проявляют свою любовь. Треть опрошенных описала стиль отправки текстовых сообщений родителей как "короткий", тогда как 9% получают эмоциональные месседжи. Среди самых распространенных фраз, которые люди слышат от своего отца, "С тобой все будет хорошо", "Что-то нужно?" и "Продолжай".

Как папа может проявлять свою любовь без слов:

  1. Быть рядом, когда он тебе нужен, даже не говоря много.
  2. Оплата за еду.
  3. Научить вас, как делать что-то практическое.
  4. Ремонт вещей по дому.
  5. Отводить в нужные места.
  6. Предлагает вам одолжить инструменты или оборудование.
  7. Помощь с вашими детьми или домашними животными.
  8. Помощь с переездом.
  9. Приготовление для вас горячего напитка.
  10. Пересылка вам полезных ссылок или новостей.
  11. Проверка шин или масла вашего автомобиля.
  12. Показывание большого пальца вверх.
  13. Приготовление любимого блюда.
  14. Определение направлений или маршрута.
  15. Отправка эмодзи с большим пальцем вверх.
  16. Уборка или скашивание травы в вашем саду.
  17. Напоминание о том, что нужно надеть пальто.
  18. Помощь с обучением в школе или университете.
  19. Упаковка закусок или еды для путешествия.
  20. Доливание бензина.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, каким будет множественное число слова "папа".

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