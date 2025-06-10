Как папа может выражать любовь без слов: топ-20 способов
Согласно опросу 2000 взрослых, отцы склонны выражать свою любовь, оплачивая еду, выполняя домашние дела и используя эмодзи с поднятым большим пальцем вверх.
Опрос показал, что почти половина (49%) считает, что их отец "не очень хорошо справляется с эмоциями", пишет Express.
Зато одалживание инструментов, помощь с переездом и проверка автомобильных шин и масла - это другие способы, которыми родители проявляют свою любовь. Треть опрошенных описала стиль отправки текстовых сообщений родителей как "короткий", тогда как 9% получают эмоциональные месседжи. Среди самых распространенных фраз, которые люди слышат от своего отца, "С тобой все будет хорошо", "Что-то нужно?" и "Продолжай".
Как папа может проявлять свою любовь без слов:
- Быть рядом, когда он тебе нужен, даже не говоря много.
- Оплата за еду.
- Научить вас, как делать что-то практическое.
- Ремонт вещей по дому.
- Отводить в нужные места.
- Предлагает вам одолжить инструменты или оборудование.
- Помощь с вашими детьми или домашними животными.
- Помощь с переездом.
- Приготовление для вас горячего напитка.
- Пересылка вам полезных ссылок или новостей.
- Проверка шин или масла вашего автомобиля.
- Показывание большого пальца вверх.
- Приготовление любимого блюда.
- Определение направлений или маршрута.
- Отправка эмодзи с большим пальцем вверх.
- Уборка или скашивание травы в вашем саду.
- Напоминание о том, что нужно надеть пальто.
- Помощь с обучением в школе или университете.
- Упаковка закусок или еды для путешествия.
- Доливание бензина.
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