Как почистить барбекю за считанные минуты: спасут два обычных ингредиента

На барбекю может накапливаться немало грязи, поскольку сок и жир от мяса и других продуктов просачиваются на решетки, со временем затвердевая.

Видео дня

Многие владельцы барбекю не раз, вероятно, часами пытались оттереть эту грязь с губкой и средством для мытья посуды, но есть один лайфхак, который они, возможно, не пробовали. По словам экспертов по уборке, он достаточно эффективен и прост в использовании, пишет OBOZ.UA.

Они советуют использовать лук и лимон, чтобы быстро и без усилий очистить барбекю.

Сначала сбрызните решетку лимонным соком и водой и оставьте настояться, прежде чем чистить. Чтобы сделать ее еще чище, можно натереть половину луковицы на горячей решетке. Натуральные кислоты в обоих этих продуктах помогут удалить жир и остатки пищи.

Чистый барбекю - это не только внешний вид, но и защита вашего здоровья и улучшение вкуса вашей пищи. Регулярное обслуживание занимает считанные минуты, а с помощью простых лайфхаков или правильных продуктов это легче, чем вы думаете. Не оставляйте это до прихода гостей - небольшая подготовка имеет большое значение.

Риски не всегда заметны. Правильная очистка устраняет скрытые опасности и гарантирует, что еда, которую вы готовите, будет такой же полезной, как и вкусной.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как отмыть решетки для барбекю.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.