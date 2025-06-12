Как почистить индукционную варочную поверхность без уксуса и химии: проверенный способ

Если у вас стеклокерамическая индукционная варочная поверхность, вы, возможно, заметили, что она довольно быстро загрязняется. Остатки пищи, водяные кольца и пыль могут сделать вашу блестящую варочную поверхность грязной за очень короткий промежуток времени.

Видео дня

Удаление грязи с вашей варочной поверхности не всегда простое – традиционные чистящие средства могут не подходить для стеклянной поверхности, а грязь может пригореть, что затруднит ее удаление. К счастью, пользователь под ником @creative_explained опубликовал в TikTok лайфхак, как быстро и эффективно почистить варочную поверхность.

Он рекомендует взять немного пищевой соды и посыпать ею поверхность плиты, убедившись, что она покрывает все пятна и пригоревшую грязь.

После этого возьмите половину лимона и выжмите сок на пищевую соду, чтобы образовалось "шипение". Как только оно утихнет, возьмите мочалку и удалите грязь, а затем вытрите насухо.

Для удаления очень стойких пятен или пригоревших остатков пищи лучший способ - использовать лезвие бритвы. После размягчения пищевой содой и лимоном, можно попробовать соскрести их лезвием.

Держа лезвие под углом 45 градусов, осторожно соскребите пригоревшие остатки пищи и пятна. После того, как вы удалите все, протрите варочную поверхность чистой салфеткой из микрофибры.

Почему пищевая сода работает как чистящее средство?

Пищевая сода или бикарбонат соды является основой или щелочью, то есть она имеет высокий уровень pH, а одним из ее химических свойств является способность удалять водород в форме иона из других материалов. Кроме того, он может быть более мощным, если его добавить к чему-то кислому, например, лимону или уксусу, поскольку они реагируют. Щелочность пищевой соды помогает нейтрализовать кислотные пятна и грязь, а лимонный сок растворяет жир. При смешивании они также создают реакцию, в результате которой образуется углекислый газ, который может помочь поднять и ослабить пятна.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как правильно и чем мыть стеклянную поверхность плиты, чтобы не повредить ее.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UAвTelegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.