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Как почистить много молодого картофеля без ножа и губки: возьмите всего одну специю

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
231
Молодой картофель

Если вы не хотите чистить молодой картофель руками при помощи ножа, чтобы сильно не испачкать руки, на помощь придет всего лишь одна специя.

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Как при помощи соли почистить картофель

Редакция FoodOboz делится полезным и действенным лайфхаком, благодаря которому вы почистите сразу много молодого картофеля. 

Картофель для приготовления блюд

Кулинары советуют положить картофель в большую миску, добавить соль, накрыть посуду и очень хорошо потрясти. 

Как быстро почистить молодой картофель

После помыть картофель, высушить и можно готовить!

Молодой картофель

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