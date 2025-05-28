Как почистить много молодого картофеля без ножа и губки: возьмите всего одну специю

Если вы не хотите чистить молодой картофель руками при помощи ножа, чтобы сильно не испачкать руки, на помощь придет всего лишь одна специя.

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Редакция FoodOboz делится полезным и действенным лайфхаком, благодаря которому вы почистите сразу много молодого картофеля.

Кулинары советуют положить картофель в большую миску, добавить соль, накрыть посуду и очень хорошо потрясти.

После помыть картофель, высушить и можно готовить!

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