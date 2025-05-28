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Как почистить много молодого картофеля без ножа и губки: возьмите всего одну специю
Если вы не хотите чистить молодой картофель руками при помощи ножа, чтобы сильно не испачкать руки, на помощь придет всего лишь одна специя.
Редакция FoodOboz делится полезным и действенным лайфхаком, благодаря которому вы почистите сразу много молодого картофеля.
Кулинары советуют положить картофель в большую миску, добавить соль, накрыть посуду и очень хорошо потрясти.
После помыть картофель, высушить и можно готовить!
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