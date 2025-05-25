Как почистить решетку от духовки с помощью фольги: простой лайфхак, который точно подействует
Чистка духовки – дело не из приятных, особенно когда речь идет о решетке, на которой оседает жир и нагар. Обычное мытье часто не дает желаемого результата, а специальные средства могут быть слишком агрессивными. Но есть способ, который не требует никакой "химии" и действует практически без усилий. Для этого понадобится только кухонная фольга – то, что есть у каждого дома.
Редакция FoodOboz расскажет, как вернуть решетке опрятный вид. Вы справитесь за считанные минуты.
С годами на решетках духовки или гриля скапливаются жир, копоть и темный налет. Удалить эти загрязнения обычной губкой довольно сложно, особенно если они успели пригореть. Но есть простое решение – использование фольги.
Что понадобится:
- обычная алюминиевая фольга
- теплая вода
- немного средства для мытья посуды (по желанию)
Пошаговая инструкция:
1. Возьмите кусочек фольги.
2. Сожмите в плотный шарик. Это будет ваша "губка".
3. Смочите решетку в теплой воде. Если ее можно снять, лучше замочить на 10-15 минут.
4. Нанесите немного моющего средства или просто оставьте под струей воды.
5. Начинайте тереть грязные участки фольгой. Она работает подобно металлической губке, но при этом, более мягкая и не царапает поверхность.
6. Промойте решетку чистой водой и вытрите насухо.
Ранее OBOZ.UA сообщал о том, нужно ли мыть мясо перед приготовлением