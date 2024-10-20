Как подготовить хризантемы к зиме: нужно ли укрывать

Хризантемы достаточно выносливые растения, однако правильный взгляд при подготовке к зиме является ключевым фактором их успешного зимования. С наступлением холодного времени года важно ухаживать за цветами с особым вниманием, поскольку растениям нужно безопасно перезимовать.

Видео дня

Специалисты из Organically Green объяснили, нужно ли выкапывать хризантемы или только разоблачать перед зимними холодами. Они отметили, что подготовка цветов к зиме является критическим этапом сохранения их здоровья.

Как подкармливать хризантемы

Процесс подготовки хризантем к зиме начинается с подкормки растений. Сначала используйте калийное удобрение, а после него – фосфор. Это поможет укрепить корневую систему цветов и подготовить их к сложным погодным условиям. Без этого необходимо провести обрезку старых и поврежденных веток, оставляя здоровые части на высоте.

Какие хризантемы выкапывать

Некоторые хризантемы, особенно слабые сорта с низкой морозостойкостью, нуждаются в выкапывании. Среди них выделены такие сорта, как "Фламинго", "Анна Ярославна", "Газель", "Солнышко", "Арес" и "Натали". Их следует выкопать до наступления сильных морозов во избежание гибели растений.

Выкопанные кусты хризантем хранят в прохладном месте – подвале или в погребе. Весной, после прогрева обоснования, их можно будет высадить обратно на клумбы. Этот подход обеспечит сохранность растений и их повторное цветение в новом сезоне.

Какие хризантемы укрывают на зиму

Садоводы также могут оставить на клумбах более морозостойкие сорта хризантем, такие как "Этна", "Славяночка", "Розовая ромашка", "Брызги шампанского" и "Золотое руно". Однако даже эти сорта нуждаются в укрытии для защиты от зимних холодов.

Для эффективного укрытия хризантем на зиму садоводы могут использовать еловые ветки или сухие листья. Эти материалы сохранить тепло вокруг растений и оградить их от морозов. Еще одним способом подготовки является мульчирование земли вокруг кустов опилками, торфом или перегноем.

Успейте до морозов

Еще один важный аспект подготовки хризантем к зиме – это своевременность. Работы по выкапыванию или укрытию следует производить до установки устойчивых заморозков во избежание повреждения корневой системы. Своевременный взгляд на растения сохранить его в хорошем состоянии.

Ранее OBOZ.UA публиковал инструкцию для новичков, что сделать в саду и на огороде до заморозков.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.