Как подобрать стрижку боб к форме лица: проверенные советы стилистов

Планируете освежить свой образ новой стрижкой или впервые решиться на боб? В таком случае стоит учесть форму вашего лица – это поможет выбрать наиболее гармоничный и выигрышный вариант.

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Хотя большинство типов боба универсальны и могут адаптироваться под разные черты лица, некоторые вариации особенно подходят определенным формам. Эксперты рассказали, как выбрать правильную стрижку.

Круглое лицо

Для лица с мягкими, округлыми чертами лучше всего подойдет удлиненный боб (лоб) с легкими слоями и боковым или центральным пробором.

"Такой боб добавляет структурности, визуально вытягивает лицо и балансирует его черты", – объяснила Кристин Белльмар, соучредитель салона Maven A Collect.

Квадратное лицо

Квадратная форма лица характеризуется выраженной линией челюсти. Чтобы смягчить ее, идеально подойдет французский боб с обрамлением вокруг лица.

"Его мягкие слои помогают сделать черты более деликатными и гармоничными", – говорит Кимберли Хельднер, звездный стилист и основательница Voel Hair.

Овальное лицо

Овальная форма – одна из самых универсальных. Классический боб до уровня подбородка подходит идеально, подчеркивая симметричные черты.

"Овальное лицо хорошо "держит" графические линии среза", – замечает Хельднер.

Прямоугольное лицо

Если ваше лицо удлиненное с четкой челюстью, стилисты советуют выбрать боб с мягкими слоями или объемную укладку в духе 90-х. Это визуально смягчает резкость контуров и делает образ более нежным.

Лицо в форме ромба

Эта форма лица имеет узкий подбородок, выраженные скулы и часто более узкий лоб. Боб до подбородка с легкими слоями и челкой-шторкой создает баланс.

"Такой вариант открывает лицо, делает скулы еще более выразительными и смягчает зону челюсти", – отмечает Белльмар.

Треугольное лицо

Треугольная форма лица отличается выраженными скулами и узкой линией челюсти. Лоб может быть немного шире, что создает впечатляющий, скульптурный силуэт. Чтобы достичь баланса, стоит выбрать боб средней длины – чуть выше плеч – с мягко оформленными кончиками.

"Это идеальный вариант для треугольной формы лица, поскольку добавляет объема в верхней части и смягчает нижнюю часть. Я рекомендую избегать чрезмерного объема внизу, чтобы прическа оставалась гармоничной и изящной", – объясняет Кристин Белльмар.

Лицо в форме сердца

Сердцевидное лицо имеет изящный подбородок, широкий лоб. Чтобы уравновесить эти пропорции, идеальным выбором будет удлиненный боб с челкой-шторкой.

"Такая челка мягко закрывает часть лба, визуально уменьшая его ширину, а текстурированный лоб добавляет легкости и движения. Добавьте легкие волны – и получите непринужденный, но очень стильный образ", – советует Кимберли Хельднер.

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