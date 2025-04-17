Как покрасить яйца на Пасху в шоколадный оттенок с приятным запахом

Варианты окрашивания пасхальных яиц на Пасху в этом году просто впечатляют. Их многообразие зашкаливает.

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Но большинство хозяек все же ищут более натуральные и бюджетные способы сделать свои пасхальные яйца красивыми и при этом полезными. Так, чтобы покрасить яйца в шоколадный оттенок, можно воспользоваться несколькими продуктами, которые есть в вашем арсенале на кухне, пишет OBOZ.UA.

Как получить золотистый, коричневый и шоколадный оттенки еще и с запахом

Палитру от золотистого до коричневого подарят пасхальным яйцам чай, листья березы, кофе.

Кофе обеспечивает пасхальным яйцам шоколадный оттенок. Его насыщенность зависит от крепости кофе и сколько времени красить яйца.

Аромат у пасхальных яиц непревзойденный, но цвет в целом очень напоминает тот самый, что имеют некрашеные коричневые яйца.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, что символизируют разные цвета пасхальных яиц.

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