Как поливать цветы на балконе в жару: золотое правило

Большинство растений, пригодных для выращивания на балконе, вполне хорошо чувствуют себя даже в достаточно экстремальных условиях – переносят значительные перепады температуры и влажности воздуха, устойчивы к засухе. Но, как и любую другую комнатную зелень, в особо жаркие дни их нужно правильно поливать, чтобы не нанести им вреда.

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В условиях экстремально высоких температур несвоевременный полив может не иметь эффекта, ведь вода испарится слишком быстро. А капли на листьях могут стать причиной ожогов. Как правильно поливать балконный сад в жару, разбиралось издание Interia Kobieta.

Как поливать балконные растения в жару

В жаркую погоду важно правильно выбрать время для полива растений на балконе. Оптимальными будут ранние утренние часы или поздний вечер. Все потому, что полив растений в разгар жары может вызвать тепловой шок, ухудшить их состояние и привести к солнечным ожогам.

В то же время утренняя и вечерняя прохлада позволяют воде дольше задержаться в субстрате. А это значит, что у ваших сульфиний, гераней и других цветов будет больше времени на то, чтобы усвоить жидкость из земли.

Обращайте внимание на состояние растений

Если ваш балкон ориентирован на юг или запад, воздействие солнечного света на ваш сад будет очень интенсивным в летнюю жару. Да, подобные растения любят прямые лучи, но правда также и в том, что чрезмерная освещенность может быть для них вредной. В частности растения могут страдать от ожогов на листьях и побегах.

Защитить цветы можно, перенеся горшки в более затененное место на балконе. Но сделать это возможно не всегда. Если у вас нет такого места или контейнеры с цветами прочно закреплены, подумайте об установке шторы из водопроницаемого материала, которая даст нашим растениям желаемую тень.

Правильно ухаживайте за растениями в жару

Не только правильный полив важен для растений в жаркие дни. Им нужен комплексный уход. И вот на чем стоит сосредоточиться, когда столбики термометров достигают экстремальных отметок.

Подкормка – поддержать здоровье растений во время волн жары помогут калий, фосфор и азот. Приобретите удобрение, которое содержит все эти три элемента.

– поддержать здоровье растений во время волн жары помогут калий, фосфор и азот. Приобретите удобрение, которое содержит все эти три элемента. Очистка – не все части растений могут пережить экстремальные условия, некоторые листья и побеги засыхают, отмирают из-за ожогов или других причин. Важно вовремя удалять их, ведь в мертвых листьях получают убежище вредители, а еще они могут быть рассадником болезней. Поэтому вооружитесь острым ножом или секатором и срежьте все, что подверглось повреждениям или засохло.

– не все части растений могут пережить экстремальные условия, некоторые листья и побеги засыхают, отмирают из-за ожогов или других причин. Важно вовремя удалять их, ведь в мертвых листьях получают убежище вредители, а еще они могут быть рассадником болезней. Поэтому вооружитесь острым ножом или секатором и срежьте все, что подверглось повреждениям или засохло. Удаление отцветших соцветий – если у цветущих растений на стеблях есть сухие цветы, не забудьте их снять. Засохшие лепестки, так же как листья и побеги, ослабляют растение. А их своевременное удаление будет стимулировать повторное цветение.

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