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Как поливать цветы на балконе в жару: золотое правило

Юлия Потерянко
NewsLife
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Как поливать цветы на балконе в жару: золотое правило

Большинство растений, пригодных для выращивания на балконе, вполне хорошо чувствуют себя даже в достаточно экстремальных условиях – переносят значительные перепады температуры и влажности воздуха, устойчивы к засухе. Но, как и любую другую комнатную зелень, в особо жаркие дни их нужно правильно поливать, чтобы не нанести им вреда.

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В условиях экстремально высоких температур несвоевременный полив может не иметь эффекта, ведь вода испарится слишком быстро. А капли на листьях могут стать причиной ожогов. Как правильно поливать балконный сад в жару, разбиралось издание Interia Kobieta.

Как поливать балконные растения в жару

В жаркую погоду важно правильно выбрать время для полива растений на балконе. Оптимальными будут ранние утренние часы или поздний вечер. Все потому, что полив растений в разгар жары может вызвать тепловой шок, ухудшить их состояние и привести к солнечным ожогам.

В то же время утренняя и вечерняя прохлада позволяют воде дольше задержаться в субстрате. А это значит, что у ваших сульфиний, гераней и других цветов будет больше времени на то, чтобы усвоить жидкость из земли.

Как поливать цветы на балконе в жару: золотое правило

Обращайте внимание на состояние растений

Если ваш балкон ориентирован на юг или запад, воздействие солнечного света на ваш сад будет очень интенсивным в летнюю жару. Да, подобные растения любят прямые лучи, но правда также и в том, что чрезмерная освещенность может быть для них вредной. В частности растения могут страдать от ожогов на листьях и побегах.

Защитить цветы можно, перенеся горшки в более затененное место на балконе. Но сделать это возможно не всегда. Если у вас нет такого места или контейнеры с цветами прочно закреплены, подумайте об установке шторы из водопроницаемого материала, которая даст нашим растениям желаемую тень.

Правильно ухаживайте за растениями в жару

Не только правильный полив важен для растений в жаркие дни. Им нужен комплексный уход. И вот на чем стоит сосредоточиться, когда столбики термометров достигают экстремальных отметок.

  • Подкормка – поддержать здоровье растений во время волн жары помогут калий, фосфор и азот. Приобретите удобрение, которое содержит все эти три элемента.
  • Очистка – не все части растений могут пережить экстремальные условия, некоторые листья и побеги засыхают, отмирают из-за ожогов или других причин. Важно вовремя удалять их, ведь в мертвых листьях получают убежище вредители, а еще они могут быть рассадником болезней. Поэтому вооружитесь острым ножом или секатором и срежьте все, что подверглось повреждениям или засохло.
  • Удаление отцветших соцветий – если у цветущих растений на стеблях есть сухие цветы, не забудьте их снять. Засохшие лепестки, так же как листья и побеги, ослабляют растение. А их своевременное удаление будет стимулировать повторное цветение.

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