Как получать щедрый урожай помидоров все лето: одна хитрость во время посадки

Существует два типа помидоров: детерминантные помидоры, которые плоды дают только раз в год - они более мясистые и крупные, – и индетерминантные помидоры, которые могут давать плоды много раз.

Видео дня

Джеймс Приджони из The Gardening Channel With James Prigioni поделился своими лучшими советами, как максимизировать урожай этих овощей. Опытный садовник сказал, что при условии надлежащего ухода и внимания ваши помидоры будут "продолжать расти и приносить плоды весь сезон", пишет Express.

Первый совет – выращивать помидоры на кольях или вертикально. Это отлично подходит для маленьких мест, отмечает он. Выращивание помидоров на кольях – лучший способ разместить большое количество растений на небольшом участке. Джеймс использует бамбуковые колья и старые хлопчатобумажные рубашки, чтобы привязать их к ним, и говорит, что это работает "идеально".

Следующий совет – обрезка побегов Если вы видите побег с третьим зубцом или "верхушкой", похожей на начало нового растения, пора его обрезать, а лучше всего срезать их в почке как можно раньше. Джеймс говорит, что вы можете сделать это легко, сложив побег то в одну сторону, то в другую, пока он не отломится.

Обрезка предотвращает то, что растение становится слишком кустистым и предотвращает развитие грибковых заболеваний, а также продолжает рост растения вверх.

Последний совет – еще один акцент на обрезке. На этот раз Джеймс отмечает необходимость обрезать листья вокруг самих плодов. Это означает, что фрукты попадают под прямой солнечный свет, обеспечивая хороший воздухообмен и снижая риск возникновения грибковых заболеваний и проблем с фитофторой. Это также позволит созреть вашим помидорам до красивого красного цвета.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как вырастить хорошую рассаду помидоров.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий .