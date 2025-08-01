Как пользоваться кремом SPF: названа самая большая ошибка

Жаркая погода и повышенная влажность могут означать, что ваши обычные средства от солнца могут не работать должным образом. Одна из ошибок, которую люди делают, когда речь идет о солнцезащитном уходе и уходе за кожей в целом, заключается в том, что они используют одни и те же средства круглый год.

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Вместо этого, вам следует менять свои средства и привычки ухода за кожей в течение года, чтобы они лучше всего работали независимо от погоды. Учитывая это, эксперты по уходу за кожей раскрыли свои важные советы по поддержанию здоровья кожи летом и предотвращению повреждений от солнца, пишет Express.

Правильно наносите солнцезащитные средства

Это может показаться довольно очевидным, но многие люди на самом деле неправильно применяют свой SPF. Среднестатистическому взрослому человеку нужно не менее двух столовых ложек на все тело, иначе это может привести к ожогам, гиперпигментации и долгосрочному повреждению кожи. Солнцезащитный крем следует наносить повторно каждые два часа.

SPF следует наносить ежедневно, даже когда облачно и вы не видите солнца, или когда вы находитесь на улице лишь короткое время.

Наносите густые лосьоны, когда температура падает

Когда температура падает, легкие летние лосьоны не подойдут. Вместо этого замените их на более густые кремы, богатые керамидами, которые помогают восстановить кожный барьер.

Также стоит рассмотреть возможность нанесения гиалуроновой кислоты или глицерина на влажную кожу для увлажнения и окклюзионных бальзамов с маслом ши или ланолином для губ и рук.

Используйте правило двух недель при смене средств, чтобы помочь коже адаптироваться

Вместо того, чтобы резко менять свой уход за кожей, вам следует потратить две недели на постепенный перевод на новые продукты, чтобы ваша кожа могла должным образом адаптироваться, особенно если вы используете ретинол или отшелушивающие кислоты.

Три привычки, которых стоит придерживаться круглый год

Хотя некоторые продукты следует менять в зависимости от времени года, определенных привычек следует придерживаться круглый год, а именно ежедневное очищение, увлажнение и защита от солнца являются обязательными.

Такие факторы образа жизни, как путешествия, стресс, кондиционеры и недостаточный сон, могут негативно влиять на здоровье кожи. Эксперты отмечают, что недостаток свежего воздуха в салоне самолета может обезвоживать кожу и вызывать сухость после полета.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, сколько солнцезащитного крема нужно наносить на кожу.

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