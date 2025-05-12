Как помыть аэрофритюрницу от жира без агрессивной химии: действенный способ

Этот простой трюк избавит вашу аэрофритюрницу от пригоревшего жира и масла без необходимости чистки, что делает его идеальным лайфхаком, не требующим дополнительных усилий.

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Каролина МакКоли, эксперт по уборке в TikTok, которая имеет более 2,9 миллиона подписчиков, в недавнем видео рассказала, как именно можно снова сделать вашу аэрофритюрницу безупречно чистой, удалив жирные и масляные пятна, которые часто находятся внутри корзины.

По ее словам, все, что вам нужно, это пищевая сода и средство для мытья посуды, чтобы растопить жир из аэрофритюрницы. К тому же, этот метод очень прост в исполнении.

Просто насыпьте несколько столовых ложек пищевой соды в корзину, это поможет справиться с накоплением накипи от пищи. Затем выжмите немного средства для мытья посуды, которое и избавится от грязи.

Наполните корзину кипятком из чайника и оставьте его настаиваться в течение часа. Затем, как только горячая вода все размягчит, вылейте ее в раковину, и промойте корзину.

Она снова будет выглядеть идеально чистой, без необходимости в какой-либо тщательной чистке.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какие продукты нельзя класть во фритюрницу.

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