Как помыть без разводов окна и стеклянную дверь: делаем домашнее средство

Если ваша стеклянная дверь и окна все еще выглядят грязными даже после мытья, возможно, вы используете не то средство, но более простой способ получить стекло без разводов.

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Есть прекрасное домашнее средство, которое вы сможете сделать всего из трех простых ингредиентов. К тому же они точно есть у вас дома, пишет OBOZ.UA.

Большая проблема многих чистящих средств стекла заключается в том, что они покидают полосы, поскольку не испаряются достаточно быстро, а это значит, что вам придется тратить больше времени на очистку.

Итак, для домашнего средства для мытья окон понадобятся спирт, кукурузный крахмал и вода.

Кукурузный крахмал обладает высокой абсорбентной способностью и удаляет любую грязь и влагу из стекла, поэтому остается только моющий раствор. Это означает, что на стекле не остается следов, что предотвращает образование полос.

Как очистить окна и стеклянные двери, не оставляя разводов

Вам понадобится:

650 мл холодной воды

300 мл изопропилового или этилового спирта

Две столовые ложки кукурузного крахмала.

Для начала налейте воду в миску. Убедитесь, что вода холодная, чтобы кукурузный крахмал не загустел и не превратился в пасту.

Затем медленно вмешайте кукурузный крахмал и, как только он полностью войдет, добавьте раствор в пустую бутылку с пульверизатором.

Налейте спирт в бутылку с распылителем, закрутите крышку и встряхните, чтобы все перемешалось. Если вы думаете, что кукурузный крахмал оседает в пульверизаторе, просто встряхните его еще раз.

Затем распылите раствор на стекло и протрите его чистой тканью. Ваши окна и стеклянные двери будут сиять чистотой менее чем за 10 минут.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как быстро и эффективно вымыть окна в доме.

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