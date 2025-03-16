Как понять, что человек испытывает к вам сексуальное влечение: тайные признаки

Когда вы испытываете сексуальное влечение, ваше тело реагирует интересными – и зачастую совершенно удивительными – способами. Ваши зрачки расширятся, ваше тело начнет накапливать пот, вы, вероятно, почувствуете прилив дофамина, и ваше тело может даже начать тонко имитировать физические движения привлекающего вас человека.

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На самом деле большинство этих признаков трудно заметить в реальном времени. Но согласно новому увлекательному исследованию, опубликованному BBC, есть по крайней мере одна важная вещь, которую человек делает, когда испытывает к вам сексуальное влечение.

Все дело в высоте наших голосов

Согласно статье, представленной на Международной конференции по продвижению речи 2018 года, исследователи из Европы показали, почему, когда вы ведете "хороший разговор" с кем-то другим, вы естественно начинаете изменять высоту своего голоса, чтобы имитировать их. Официальное название такого поведения называется "просодичное увлечение". Но когда вы на свидании, происходит нечто другое.

Высота голоса у мужчин снижается, а у женщин растет

Если вы мужчина, имеющий сексуальное влечение к женщине, высота вашего голоса снизится. Если вы женщина, высота вашего голоса повысится. Это "играет на наших гендерных стереотипах", отмечают авторы исследования. "Чем привлекательнее мы считаем кого-то, тем больше разница [в тональности]", - сказано в объяснении.

Кроме того, повышение или понижение тона вашего голоса (в зависимости от пола) является не только признаком того, что вас привлекает кто-то другой. Этот инструмент можно использовать, чтобы привлечь кого-нибудь к себе. Мы можем использовать нашу высоту голоса, чтобы манипулировать другими", – говорится в статье.

Но есть одно исключение: иногда женщины успокаивают голос, когда считают мужчину привлекательным, "особенно если это мужчина, пользующийся популярностью среди других женщин".

Они отмечают настройку быстрого свидания, некоторые женщины снижают высоту голоса при разговоре с явно самыми популярными мужчинами.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, что ученые назвали черты, определяющие привлекательность человека.

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