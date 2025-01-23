Как понять, что у вас завелись постельные клопы: признаки

Постельные клопы являются распространенной проблемой, и их трудно избавиться. Однако нет необходимости паниковать.

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Вот семь основных упреждающих знаков, о которых должны знать домовладельцы и арендаторы. Именно они помогут вам понять, что в вашем доме завелись постельные клопы, пишет OBOZ.UA.

Необычный запах – один из первых сигналов о неприятностях. Когда постельные клопы испытывают угрозу, они излучают так называемые тревожные феромоны, которые имеют слабый запах малины, кинзы или миндаля, а у тяжелых этот запах может смешиваться с запахом мертвых клопов и оставшихся оболочек клеток, что создает ржавый запах.

Еще один признак – просыпаться с зудящими красными ранами. Эти укусы, часто встречающиеся на руках и ногах, могут появляться небольшими группами или в виде отдельных следов. Эти укусы обычно не опасны, но у некоторых людей может быть аллергия, поэтому если вы чувствуете сильный зуд, отек или лихорадку, крайне важно обратиться за помощью к врачу.

Пятна крови на простынях или наволочках также могут сигнализировать о наличии постельных клопов, поскольку они иногда раздавливаются во время укусов.

Постельные клопы линяют несколько раз в течение разных этапов жизненного цикла, а это означает, что их оболочки могут иметь разные размеры, но вы можете заметить их по желтому, полупрозрачному виду в швах, складках и щелях матрасов или даже в других местах, таких как трещины в стенах и мебели.

Яйца постельных клопов трудно заметить, они имеют лишь около 1 мм в длину, но они напоминают крошечные рисовые зерна в вашей кровати, часто прилипают к разным поверхностям, таким как швы и соединения матраса или по изголовью.

Панцири – еще один признак, на который стоит обратить внимание. Панцири являются признаком сильного заражения постельными клопами, поскольку эти вредители сбрасывают кожу на разных стадиях жизни.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как навсегда избавиться от постельных клопов.

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