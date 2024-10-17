Как посадить чеснок на зиму: правила и все условия

Получить богатый урожай ароматного чеснока – мечта многих огородников. И это вполне достижимо, если соблюдать определенные правила посадки и ухода за этой культурой.

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Оптимальное время для посадки озимого чеснока в Украине – октябрь. Однако точные сроки зависят от погодных условий. Главное, чтобы до наступления устойчивых морозов зубки успели укорениться, но не пустили стрелки, сообщает OBOZ.UA.

Подготовка почвы

Чеснок лучше всего растет на легких, плодородных почвах. Перед посадкой грядку тщательно перекапывают, добавляют компост или перегной, а также минеральные удобрения.

Выбор посадочного материала

Для посадки используют здоровые, большие зубчики. Перед посадкой их дезинфицируют в растворе марганца или медного купороса.

Техника посадки

Зубчики высаживают в бороздки на глубину около 3 см. Расстояние между зубками – 5-10 см, между рядами – 20-30 см. После посадки грядку мульчируют торфом или компостом для сохранения влаги и защиты от морозов.

Уход за чесноком

Регулярный полив особенно важен весной, во время роста растения. Регулярно удаляйте сорняки, чтобы они не забирали питательные вещества в чесноке. Весной чеснок подкармливают азотными удобрениями, а летом – калийно-фосфорными.

Защита от болезней и вредителей

Регулярно осматривайте растения и при обнаружении болезней или вредителей обрабатывайте их подходящими препаратами.

Чеснок собирают, когда листья пожелтеют и гнутся. Луковицы выкапывают, просушивают и хранят в сухом, проветриваемом месте.

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