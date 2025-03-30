Как посадить картофель, чтобы сэкономить место: гениальный способ

Выращивание овощей дома – это отличный способ насладиться плодами вашего труда.

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Эксперт по садоводству Дэвид Домони в своем блоге поделился гениальным способом выращивания картофеля дома, не занимая много места на участке.

"Если там, где вы живете, мало места, но вы все равно хотите выращивать свой картофель, вы можете сделать это, вырастив его в мусорных контейнерах", – рассказал он читателям.

Для этого вы не сможете использовать стандартный картофель из супермаркета. Придется приобрести семенной картофель, который можно купить в специализированных продовольственных и садовых магазинах.

По словам Дэвида, картофель, посаженный сейчас в мусорные контейнеры, будет готов к сбору в июне или июле. Сам мусорный контейнер должен быть объемом не менее 40 литров.

Чтобы подготовить урны для мусора, он высверливает дренажные отверстия в дни. Мусорные контейнеры нужно поставить на солнечном, незамерзающем месте в вашем саду.

Затем ко дну добавляют немного гравия, прежде чем засыпать 10 см бесторфяного многоцелевого компоста, а затем 3-5 мелких семенных картофелин, расположенных на расстоянии одной ладони. Затем он покрывает их 8-10 см компоста, перед тем хорошо поливая.

Дэвид говорит, что когда побеги начинают расти более 8 см, вы можете покрыть их 10 см компоста, повторяя этот метод, пока не достигнете верхней части контейнера.

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