Как посетить пять городов в Италии за день: дешевый способ

Италия – невероятная страна, предлагающая уникальное сочетание истории, архитектуры и живописных ландшафтов. Время отпуска обычно ограничено, но так хочется увидеть как можно больше.

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Мало кто знает, что можно посетить пять популярных итальянских городов всего за один день. Специалисты определили, как путешественники могут увидеть Милан, Болонью, Флоренцию, Рим и Неаполь всего за 22,5 евро.

Преодолеть 770 км от Милана до Неаполя за один день – непростая задача, особенно с тремя остановками в пути.

Эксперты рекомендуют воспользоваться междугородними автобусными маршрутами, чтобы посетить пять городов Италии, учитывая ограниченный бюджет. Начать следует с Милана на севере и двигаться на юг в Неаполь.

Вот предложенный автобусный маршрут:

Милан – Болонья: время в пути 2 часа 55 минут, билеты от 3,5 евро.

Болонья – Флоренция: время в пути 1 час 20 минут, билеты – от 7 евро.

Флоренция – Рим, время в пути – 3 часа 15 минут, билеты – от 7 евро.

Рим – Неаполь, время в пути – 2 часа 50 минут, билеты – от 5 евро.

Такое путешествие из Милана в Неаполь будет стоить всего 22,5 евро, что на 43 евро дешевле, чем самый дешевый поезд между двумя городами.

В общей сложности поездка автобусом продлится 10 часов 20 минут. Во время остановок можно будет насладиться короткими прогулками.

Конечно, это не вариант для тех, кто стремится исследовать итальянскую культуру, увидеть основные достопримечательности, углубиться в историю. Однако для тех, кто хочет интересно и увлекательно провести уик-энд, наслаждаясь живописными пейзажами, этот маршрут – отличная идея.

В Милане можно успеть увидеть знаменитый собор под названием Дуомо и галерею Витторио Эммануила II – известный торговый центр города.

Due Torri (две башни) является самой известной туристической достопримечательностью Болонье, хотя легенда свидетельствует, что подняться по извилистой деревянной лестнице могут только те, кто окончил университет.

Флоренция предлагает самую большую в мире коллекцию итальянского искусства эпохи Возрождения.

В списке must see в Риме обычно такие достопримечательности, как фонтан Треви, Колизей, Ватикан и Испанская лестница, а в Неаполе готовят "лучшую пиццу в мире".

Есть также один участок итальянского побережья, где можно увидеть несколько городов за восемь часов. Чинкве-Терре, расположенный вдоль итальянского побережья на севере Италии, это ряд прекрасных живописных уголков, включая Монтероссо, Вернацца, Корнилья, Манарола и Риомаджоре. Маршрут может начинаться в любом направлении, но большинство отдыхающих начинает свое путешествие в Риомаджоре, где итальянский поезд останавливается на каждой из станций, прежде чем прибыть в Монтероссо.

Короткий итальянский железнодорожный маршрут был назван одним из самых живописных в Европе.

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