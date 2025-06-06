Как повысить безопасность и стабильность интернета: полезные функции роутера

Большинство пользователей используют роутер исключительно для раздачи интернета по Wi-Fi. Но современные маршрутизаторы имеют значительно более широкий функционал. Они могут не только улучшить скорость и стабильность соединения, но и обеспечить дополнительный уровень безопасности в домашней сети.

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OBOZ.UA рассказывает о пяти малоизвестных, но очень полезных возможностях. Это позволит сделать домашнюю сеть безопаснее, стабильнее и удобнее для всех пользователей

Гостевая сеть: защищенный доступ для посторонних

Функция создания гостевой сети позволяет отделить устройства гостей от основной домашней сети. Это означает, что ваши персональные данные, доступ к NAS-серверам, камерам наблюдения или компьютерам останутся защищенными. В настройках можно установить ограничение скорости, задать время активности гостевой сети или полностью автоматизировать ее отключение после визита гостей.

Фильтрация подключений по MAC-адресам

Еще одним эффективным инструментом безопасности является фильтрация по MAC-адресам – уникальным идентификаторам каждого устройства. Это позволяет вносить в белый список только определенные гаджеты, которые могут подключаться к вашей сети. Даже если кто-то знает пароль от Wi-Fi, доступа он не получит без соответствующего MAC-адреса. Стоит учесть, что некоторые мобильные устройства могут использовать случайные MAC-адреса для повышения конфиденциальности, поэтому иногда необходимо вносить их вручную.

Приоритет важных задач

Иногда во время онлайн-игры или видеозвонка снижается качество соединения из-за того, что кто-то загружает большие файлы или смотрит стрим в 4K. В такой ситуации на помощь приходит функция QoS (Quality of Service). Она позволяет распределять сетевой трафик и устанавливать приоритеты для определенных типов данных или устройств. Например, можно отдать предпочтение видеосвязи или работе с облачными сервисами, уменьшив пропускную способность для развлечений или фоновых обновлений.

USB-порт

Многие модели маршрутизаторов оснащены USB-разъемом, который открывает немало дополнительных возможностей. Вы можете:

подключить внешний жесткий диск или флешку и превратить роутер в файловый сервер;

подключить принтер для совместного пользования в сети;

установить резервный интернет через 3G/4G-модем.

Настройка таких подключений обычно осуществляется через веб-интерфейс роутера, где доступно управление файлами, правами доступа и другими параметрами.

Мониторинг устройств

Когда появляются проблемы с интернетом, первое, что стоит проверить, – это список активных подключений в вашей сети. Современные роутеры предоставляют эту информацию в виде таблицы, где указаны названия устройств, их MAC-адреса, IP-адреса и текущая активность. Если обнаружили подозрительное устройство, его можно заблокировать или изменить пароль Wi-Fi.

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