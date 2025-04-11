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Как пожарить рыбу, картофель, деруны без жира и брызг: делимся лучшим лайфхаком
Очень часто при жарке блюд на сковороде и с маслом, жир брызгает на поверхность кухни и плиты. Чтобы так не происходило, нужно знать некоторые кулинарные хитрости, которые упростят процесс готовки еды.
Кулинар поделился в TikTok самым действенным лайфхаком, благодаря которому вы с легкостью сможете пожарить еду без брызг масла.
Все что нужно сделать – это положить на горячую сковороду пергамент так, чтобы были небольшие бортики, налить масло и готовить еду.
Все брызги не будут "выпрыгивать" из сковороды, этим самым спасут плиту и рабочую поверхность от жира!
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