Как правильно готовить квашеную капусту, чтобы она была без неприятного запаха: делимся рецептом и секретами приготовления
Квашенная капуста – очень полезный и вкусный продукт, который можно добавлять в салаты, а также есть просто с растительным или оливковым маслом. Стоит отметить, что квашеная капуста богата витаминами и минералами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной квашеной капусты, с морковью и солью.
Ингредиенты:
- 1 кг свежей белокочанной капусты
- 1-2 шт. сладкой моркови
- 1 столовая ложка соли
Способ приготовления:
1. Капусту нарежьте, перетрите руками с солью, только потом добавьте натертую на терке морковь и оставьте все на 1-2 часа, пока капуста пустит сок.
2. Попробуйте рассол, при необходимости добавьте соль (по вкусу) и поставьте в теплое место, капуста должна перекиснуть хорошо.
3. Если появляется пена, то периодически снимайте ее. Каждый день прокалывайте ножом капусту до дна. Когда капуста сквасилась (пробуйте по вкусу), уберите ее в холодное место.
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