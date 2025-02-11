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Как правильно готовить квашеную капусту, чтобы она была без неприятного запаха: делимся рецептом и секретами приготовления

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
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Как правильно готовить квашеную капусту, чтобы она была без неприятного запаха: делимся рецептом и секретами приготовления

Квашенная капуста – очень полезный и вкусный продукт, который можно добавлять в салаты, а также есть просто с растительным или оливковым маслом. Стоит отметить, что квашеная капуста богата витаминами и минералами. 

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Как вкусно приготовить квашеную капусту

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной квашеной капусты, с морковью и солью. 

Рецепт капусты

Ингредиенты:

  • 1 кг свежей белокочанной капусты
  • 1-2 шт. сладкой моркови
  • 1 столовая ложка соли

Способ приготовления: 

1. Капусту нарежьте, перетрите руками с солью, только потом добавьте натертую на терке морковь и оставьте все на 1-2 часа, пока капуста пустит сок.

Капуста и морковь

2. Попробуйте рассол, при необходимости добавьте соль (по вкусу) и поставьте в теплое место, капуста должна перекиснуть хорошо.

Приготовление капусты

3. Если появляется пена, то периодически снимайте ее. Каждый день прокалывайте ножом капусту до дна. Когда капуста сквасилась (пробуйте по вкусу), уберите ее в холодное место.

Как правильно готовить капусту

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