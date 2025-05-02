Как правильно готовить зеленый горошек, чтобы не разварился: секреты идеального блюда

Зеленый горошек сразу ассоциируется у большинства из нас с детством. Но его приготовление часто кончается неудачей. Самая распространенная ошибка – это переваренные зерна.

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Но австралийская кухарка Наги из Сиднея, чей вебсайт RecipeTin содержит советы и уловки по кулинарии, считает, что знает ответ на вопрос, как сделать замороженный горошек идеальным.

Она говорит, что ее рецепт горошка с чесночным маслом – это "быстрый гарнир, который подходит ко всему. Горошек пассируется на пару в чесночном масле, а не варится раздельно. "Проще, вкуснее, никогда не разваривается и настолько вкусно, что вы станете известны благодаря этому", – обещает она.

Наги признается: "Я немного снобка по поводу замороженных овощей. Вы никогда не найдете в моей морозилке замороженной брокколи или лука, купленного в магазине. Но горошек вы всегда найдете. Потому что он вкусен!".

Для рецепта вам понадобится замороженный горошек – готовьте именно замороженный, а не размороженный.

"Сливочное масло – для превосходного сливочного вкуса. Замените его другим маслом на ваш выбор – оливковое масло первого отжима – мой следующий выбор, кокосовое масло – для тропического/индийского вкуса", – сказала она.

И продолжила: "Чеснок: Он делает все намного вкуснее. Пожалуйста, свежий! Избегайте консервированного продукта – он кислый и влажный, поэтому его нельзя как следует обжарить, а вкус едва ли напоминает настоящий".

Способ приготовления

Чтобы приготовить горошек просто добавьте немного воды, которая поможет быстрее обжарить его на пару. Вода улетучится, пока горошек сварится. Затем растопите масло, а затем обжарьте чеснок на среднем огне до золотистого цвета, примерно 30 секунд.

Посыпьте замороженный горошек солью и перцем. Добавьте одну столовую ложку воды, которая создаст пар, чтобы горошек поскорее сварился. Вода испарится через несколько минут, оставляя только вкусное масло.

Готовьте 5 минут, иногда помешивая, или пока горошек не прогреется. Замороженный горошек готовят перед замораживанием, потому его не нужно варить!

Готовый горошек высыпьте в миску или выложите на тарелки.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, почему следует добавить зеленый горошек в рацион.

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