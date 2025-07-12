Как правильно хранить лук и чеснок, чтобы они не портились: домашняя хитрость

Чеснок и лук часто имеют короткий срок хранения, поскольку люди не осознают, что неправильно их хранят, но они могут оставаться свежими месяцами, если вы потратите 5 минут на эту хитрость.

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Камилла Хофманн, эксперт из Cook'n, поделилась простым лайфхаком, который поможет сохранить эти овощи свежими гораздо дольше. Кстати, все, что вам нужно для этого, это бумажный пакет, пишет Express.

"Расход лука значительно уменьшился, как только я научилась этому удобному маленькому трюку. Это уникальный способ хранения лука и чеснока – и он действительно работает!" - отметила она.

Лук и чеснок содержат много воды, и если их хранить во влажной среде, они начнут разлагаться и выделять много жидкости.

Влага является причиной гниения лука и чеснока, поскольку она разрушает их защитную оболочку, сокращая срок хранения и даже придавая им горький вкус.

Однако бумага — это воздухопроницаемый материал, который позволяет воздуху циркулировать вокруг чеснока и лука, что помогает поддерживать их среду гораздо суше.

Если вы сделаете больше отверстий в бумажном пакете, это позволит воздуху добраться до лука и чеснока, хранящихся на дне, поэтому все ваши луковицы будут оставаться свежими гораздо дольше.

Как правильно хранить лук и чеснок

Все, что вам нужно сделать, это сложить бумажный пакет пополам, а затем еще раз сложить его вдоль. Это облегчит пробивание ровных отверстий в пакете, поэтому вы сможете справиться с этим всего за несколько минут.

Затем просто равномерно проколите отверстия по всей поверхности. Не переусердствуйте, поскольку 10-15 отверстий будет достаточно.

Разверните пакет, наполните его луком или чесноком, и они останутся свежими в течение месяцев, а не только нескольких недель.

Но не кладите их в холодильник, поскольку влажность приведет к их прорастанию. Лук и чеснок нужно держать подальше от тепла, света и влаги, поэтому лучше всего хранить их в шкафу, ящике или кухонной кладовке, если она у вас есть.

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