УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Как правильно и чем перебить пюре, чтобы оно было пышным, нежным и без комочков: вам понадобится один кухонный гаджет

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,0 т.
Как правильно и чем перебить пюре, чтобы оно было пышным, нежным и без комочков: вам понадобится один кухонный гаджет

Если у вас пюре выходит с комочками или не таким воздушным, как хочется, этот способ точно станет вашим любимым! Вместо обычного пресса для пюре используйте миксер, и результат вас приятно удивит.

Видео дня
Как приготовить идеальное пюре

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень нежного, воздушного и очень вкусного картофельного пюре. 

Рецепт пюре

Ингредиенты: 

  • Отварной картофель
  • Сливочное масло
  • Теплое молоко
  • Соль

Способ приготовления: 

1. Добавляем к отварному картофелю молоко и масло. Перебиваем миксером до однородности.

Приготовление пюре

Если хотите еще более шелковистую текстуру, дополнительно перетрите через сито.

Как правильно готовить пюре

Всего несколько минут – и на столе идеально нежное пюре без комочков!

Готовое вкусное пюре

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: