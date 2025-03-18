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Как правильно и чем перебить пюре, чтобы оно было пышным, нежным и без комочков: вам понадобится один кухонный гаджет
Если у вас пюре выходит с комочками или не таким воздушным, как хочется, этот способ точно станет вашим любимым! Вместо обычного пресса для пюре используйте миксер, и результат вас приятно удивит.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень нежного, воздушного и очень вкусного картофельного пюре.
Ингредиенты:
- Отварной картофель
- Сливочное масло
- Теплое молоко
- Соль
Способ приготовления:
1. Добавляем к отварному картофелю молоко и масло. Перебиваем миксером до однородности.
Если хотите еще более шелковистую текстуру, дополнительно перетрите через сито.
Всего несколько минут – и на столе идеально нежное пюре без комочков!
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