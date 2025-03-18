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Как правильно покрасить яйца куркумой и каркаде: делимся самым точными пропорциями

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
51
Как правильно покрасить яйца куркумой и каркаде: делимся самым точными пропорциями

Если вы хотите очень красиво покрасить пасхальные яйца, но не краской, а домашними безопасными средствами, идеальным вариантом будет куркума и чай каркаде. Они очень быстро придадут яйцам очень красивый цвет. 

Видео дня
Как правильно покрасить яйца куркумой и каркаде: делимся самым точными пропорциями

Кулинар рассказала в Instagram, как правильно и красиво покрасить яйца куркумой и чаем каркаде. 

Как правильно покрасить яйца куркумой и каркаде: делимся самым точными пропорциями

Ингредиенты: 

  • Яйца 5 шт.
  • Куркума 2 ст.л
  • Чай каркаде 30 гр. (5-7 пакетиков)

Способ приготовления:

1. В холодную воду выкладываем белые хорошо промытые губкой яйца. Добавляем куркуму, перемешиваем, чтобы она равномерно распределилась.

Полезная куркума

2. Далее высыпаем чай и ставим на огонь. Как закипит, немного уменьшите огонь и варите яйца еще 10 минут.

Чай с куркумой

3. Далее выключаем огонь и даем яйцам остыть в этой воде! Время от времени яйца нужно переворачивать, чтобы они равномерно покрасились.

Яйца для пасхального стола

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