Как правильно покрасить яйца куркумой и каркаде: делимся самым точными пропорциями

Если вы хотите очень красиво покрасить пасхальные яйца, но не краской, а домашними безопасными средствами, идеальным вариантом будет куркума и чай каркаде. Они очень быстро придадут яйцам очень красивый цвет.

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Кулинар рассказала в Instagram, как правильно и красиво покрасить яйца куркумой и чаем каркаде.

Ингредиенты:

Яйца 5 шт.

Куркума 2 ст.л

Чай каркаде 30 гр. (5-7 пакетиков)

Способ приготовления:

1. В холодную воду выкладываем белые хорошо промытые губкой яйца. Добавляем куркуму, перемешиваем, чтобы она равномерно распределилась.

2. Далее высыпаем чай и ставим на огонь. Как закипит, немного уменьшите огонь и варите яйца еще 10 минут.

3. Далее выключаем огонь и даем яйцам остыть в этой воде! Время от времени яйца нужно переворачивать, чтобы они равномерно покрасились.

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