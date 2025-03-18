Как правильно покрасить яйца куркумой и каркаде: делимся самым точными пропорциями
Если вы хотите очень красиво покрасить пасхальные яйца, но не краской, а домашними безопасными средствами, идеальным вариантом будет куркума и чай каркаде. Они очень быстро придадут яйцам очень красивый цвет.
Кулинар рассказала в Instagram, как правильно и красиво покрасить яйца куркумой и чаем каркаде.
Ингредиенты:
- Яйца 5 шт.
- Куркума 2 ст.л
- Чай каркаде 30 гр. (5-7 пакетиков)
Способ приготовления:
1. В холодную воду выкладываем белые хорошо промытые губкой яйца. Добавляем куркуму, перемешиваем, чтобы она равномерно распределилась.
2. Далее высыпаем чай и ставим на огонь. Как закипит, немного уменьшите огонь и варите яйца еще 10 минут.
3. Далее выключаем огонь и даем яйцам остыть в этой воде! Время от времени яйца нужно переворачивать, чтобы они равномерно покрасились.
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