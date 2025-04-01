Как правильно поливать помидоры: названа самая распространенная ошибка

Многие люди предпочитают помидоры, выращенные собственноручно дома, потому что они гораздо ароматнее и вкуснее, чем те, которые можно купить в супермаркете.

Видео дня

Но их выращивание только на первый взгляд кажется простым. Эксперты по садоводству рассказали о самой распространенной ошибке, которую допускают люди во время выращивания этой рассады, пишет OBOZ.UA.

По их словам, растения помидоров нельзя излишне или недостаточно поливать. Они отметили, что неправильный и непостоянный полив может привести к плачевному результату.

Это может повлечь за собой расщепление плодов, что, в свою очередь, может способствовать развитию болезней.

Недополитые помидоры легко заметить – их листья сухие и хрустящие, тогда как переувлажненные растения томатов обычно имеют размякшие листья или стебли.

Общее правило выращивания помидоров для идеального роста плодов – медленный и глубокий полив. Любой, кто выращивает помидоры, должен следить, чтобы не залить их, и, по возможности, использовать капельный шланг, чтобы медленно подавать воду к растениям.

Также рекомендуется регулярно направлять воду к корням, а не сверху, поскольку это может насытить растение, а не только почву. Полив сверху может быстрее распространять болезни и вредители.

Те, кто подвержен недостаточному поливу своих растений, могут избежать обезвоживания, мульчируя растения томатов. Мульча также помогает регулировать температуру почвы, сохраняя ее постоянной, несмотря на погоду, и удерживает сорняки, которые могли бы конкурировать с растениями помидоров.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, что посадить у помидоров в огороде.

Подписывайтесь на каналы OBOZ . UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.