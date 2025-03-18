Как правильно собирать березовый сок: когда начинают
Березовый сок — это не только вкусный, но и полезный напиток, известный с давних времен. С приходом весны многие отправляются в лес, чтобы собрать этот натуральный дар природы. Однако для того, чтобы собранный сок был полезным и не причинял вреда дереву, нужно соблюдать определенные правила сбора. Когда и как правильно собирать березовый сок, OBOZ.UA рассказывает дальше.
Собирание березового сока обычно начинается в середине марта и продолжается до конца апреля. Период сбора напрямую зависит от погодных условий в вашем регионе. Идеальное время для начала сбора – это когда на березах появляются почки.
Как правильно собирать сок, чтобы не навредить деревьям
Лесовики призывают к ответственному сбору, чтобы сохранить природные ресурсы.
- Для сбора сока подходят взрослые березы старше 30 лет, диаметр ствола которых превышает 30 см. Лучше всего выбирать немного наклоненные деревья. Важно использовать специальное сверло или нож, а не топор. Отверстие следует производить на высоте 1,5 метра от земли, с северной стороны дерева, глубиной 2-3 сантиметра.
- В отверстие вставляют жестяной "носик", по которому сок будет стекать в стеклянную банку или ведро. Тару можно закрепить скотчем, чтобы она не упала. Из одного дерева не следует делать больше одного отверстия. После окончания сбора "носик" снимают, а отверстие закрывают специальной пробкой и замазывают садовым варом для быстрого заживления раны.
- С одной большой березы можно собирать не больше 3 литров сока в день. Превышение этого объема может привести к истощению и гибели дерева. С одного дерева можно собирать сок не больше 10 лет подряд.
- После окончания сезона сбора отверстия смазывают садовым варом, оконной замазкой, питательной пастой или глиной с известью, чтобы помочь дереву "залечить раны".
Для частного сбора сока разрешения не требуются. Однако, если вы собираете сок в больших объемах для продажи, необходимо получить разрешение в лесничестве и оплатить сбор.
Где лучше собирать березовый сок
Собирать сок можно не в любом месте. Лучше выбирать места, где березы растут в экологически чистых условиях, подальше от промышленных зон и крупных городов. Не следует собирать сок в скверах или парках, а также на территории заповедных зон или в загрязненных районах или где существуют ограничения на такие работы.
Польза березового сока для здоровья
Березовый сок содержит множество полезных элементов: витамины, минералы, органические кислоты. Он богат магнием, кальцием, цинком и антиоксидантами, способствующими улучшению работы сердечно-сосудистой системы, обмену веществ и укреплению иммунитета. Также березовый сок помогает в борьбе с бактериями, улучшает состояние кожи и волос, а его низкая калорийность делает его отличным напитком для следящих за весом.
Как хранить березовый сок
Собранный сок имеет короткий срок хранения. В холодильнике он может храниться не больше 2-3 дней. Для длительного хранения его можно заморозить или переделать в различные напитки, такие как квас или лимонад. Важно не забывать о сроках хранения, ведь свежий сок быстро теряет свои полезные свойства.
Употреблять березовый сок лучше всего натощак. Врачи рекомендуют пить его не больше трех стаканов в день. Следует отметить, что березовый сок имеет специфический вкус, и он может не подойти каждому. Однако благодаря своим полезным свойствам этот напиток является отличным способом поддержать здоровье и энергетический баланс организма.
OBOZ.UA предлагает узнать, какие штрафы за незаконный сбор березового сока.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.