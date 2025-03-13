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Как правильно стушить свинину, чтобы она таяла во рту: добавьте к мясу всего один ингредиент

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
1,2 т.
Рецепт блюда

Свинина – универсальное мясо, которе может быть основой для приготовления вкусных котлет, отбивных, а также тушенки. Еще свинина отлично подходит для шашлыка, а также его можно жарить, тушить, запекать, варить.

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Как вкусно приготовить свинину

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного тушеного мяса в духовке, с луком, морковью и черносливом.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Свинина 1 кг.
  • Морковь 2 больших шт.
  • Лук 2 шт.
  • Чернослив по вкусу
  • Любимые специи

Способ приготовления:

1. На дно формы в какие-нибудь будете запекать все налейте немного масла.

Мясо с луком и морковью

2. Вторым слоем положите нарезанный полукольцами лук, сверху нарезанное крупными кусочками мясо, далее чернослив, сверху морковь, (чем больше моркови тем нежнее мясо будет). Снова мясо, чернослив, лук, морковь и добавляем специи, воду (вода должна почти покрывать все ингредиенты но не полностью).

Ингредиенты для блюда

3. Накрываем крышкой, отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 1.5-2 часа.

Готовое мясо

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