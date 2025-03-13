Как правильно стушить свинину, чтобы она таяла во рту: добавьте к мясу всего один ингредиент

Свинина – универсальное мясо, которе может быть основой для приготовления вкусных котлет, отбивных, а также тушенки. Еще свинина отлично подходит для шашлыка, а также его можно жарить, тушить, запекать, варить.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного тушеного мяса в духовке, с луком, морковью и черносливом.

Ингредиенты:

Свинина 1 кг.

Морковь 2 больших шт.

Лук 2 шт.

Чернослив по вкусу

Любимые специи

Способ приготовления:

1. На дно формы в какие-нибудь будете запекать все налейте немного масла.

2. Вторым слоем положите нарезанный полукольцами лук, сверху нарезанное крупными кусочками мясо, далее чернослив, сверху морковь, (чем больше моркови тем нежнее мясо будет). Снова мясо, чернослив, лук, морковь и добавляем специи, воду (вода должна почти покрывать все ингредиенты но не полностью).

3. Накрываем крышкой, отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 1.5-2 часа.

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