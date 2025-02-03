Как правильно варить гороховый суп, чтобы горох разварился: делимся секретами приготовления и рецептом
Один из самых сытных и вкусных супов – гороховый. Для того, чтобы горох хорошо разварился, кулинары советуют его на ночь замочить в воде.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного горохового супа, с копченными ребрами.
Ингредиенты:
- Ребра копченые – 400 г
- Горох колотый – 500 г
- Вода – 2,5 л
- Морковь – 2 шт
- Лук – 2 шт
- Картофель большой – 3 шт
- Куркума – 1 ч.л
- Соль, перец
- Укроп
- Сухарики
Способ приготовления:
1. В кастрюлю положите ребра, целую морковь, лук и нарезанный картофель.
2. Промойте горох, слить воду и высыпать в кастрюлю. Все залейте водой и готовьте до полной готовности гороха.
3. Достаньте из кастрюли морковь и лук. Ребра разберите от костей, а мясо нарежьте.
4. На отдельной сковороде сделайте зажарку из натертой морковки и лука. Добавьте куркуму и жарьте до прозрачности лука.
5. Выложите овощи и нарезанное мясо в суп и варите еще 10-15 минут. Регулируйте густоту супа водой. Добавить измельченный укроп.
Подавайте с поджаренным хлебом или сухариками!
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