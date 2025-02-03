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Как правильно варить гороховый суп, чтобы горох разварился: делимся секретами приготовления и рецептом

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
540
Как правильно варить гороховый суп, чтобы горох разварился: делимся секретами приготовления и рецептом

Один из самых сытных и вкусных супов – гороховый. Для того, чтобы горох хорошо разварился, кулинары советуют его на ночь замочить в воде.

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Горох для супа

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного горохового супа, с копченными ребрами.

Рецепт супа

Ингредиенты:

  • Ребра копченые – 400 г
  • Горох колотый – 500 г
  • Вода – 2,5 л
  • Морковь – 2 шт
  • Лук – 2 шт
  • Картофель большой – 3 шт
  • Куркума – 1 ч.л
  • Соль, перец
  • Укроп
  • Сухарики

Способ приготовления:

1. В кастрюлю положите ребра, целую морковь, лук и нарезанный картофель.

Ингредиенты для супа

2. Промойте горох, слить воду и высыпать в кастрюлю. Все залейте водой и готовьте до полной готовности гороха.

Приготовление супа

3. Достаньте из кастрюли морковь и лук. Ребра разберите от костей, а мясо нарежьте.

Мясо для блюда

4. На отдельной сковороде сделайте зажарку из натертой морковки и лука. Добавьте куркуму и жарьте до прозрачности лука.

Сколько варить суп

5. Выложите овощи и нарезанное мясо в суп и варите еще 10-15 минут. Регулируйте густоту супа водой. Добавить измельченный укроп.

Що додати в суп

Подавайте с поджаренным хлебом или сухариками!

Готовый суп

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