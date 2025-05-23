Как правильно варить рис, чтобы он не слипался в процессе приготовления: кулинарные советы

Очень часто рис после приготовления превращается в кашу, не получается таким рассыпчатым, как хотелось бы. Для того, чтобы рис был мягким и при этом – не был как каша, его нужно правильно готовить и, перед – правильно подготовить рис.

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Редакция FoodOboz делится полезными кулинарными советами, как правильно и быстро приготовить рассыпчатый рис.

Выбор риса

Для рассыпчатого результата подойдут:

длиннозерный рис (басмати, жасмин)

пропаренный рис

Промывание

Очень важно тщательно промыть рис в холодной воде 3-5 раз, пока вода не станет почти прозрачной. Это убирает лишний крахмал, который делает рис липким.

Пропорции воды:

Для длиннозернистого риса: 1 часть риса : 1.5-2 части воды

Как правильно варить рис:

Вскипятите воду, посолите (по вкусу). Добавьте промытый рис. Убавьте огонь до минимума, накройте крышкой. Не мешайте во время варки! Варите 10-15 минут до впитывания воды (время зависит от сорта). Снимите с огня и дайте настояться под крышкой еще 5-10 минут.

Дополнительно:

1. Можно добавить в воду немного растительного масла или сливочного — это тоже помогает сохранить рассыпчатость.

2. Для еще более гарантированного эффекта – варите рис как макароны: в большом количестве воды, потом откиньте на сито.

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