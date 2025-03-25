Как предотвратить сбор пыли на плинтусах: лайфхак

Очистка плинтусов может занять много времени, поскольку независимо от того, как часто вы их вытираете, они всегда кажутся пылью. Это происходит потому, что деревянные или пластиковые поверхности могут генерировать статическое электричество, которое приведет к прилипанию к поверхности любой грязи поблизости.

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Однако есть очень простой способ поддерживать ваши плинтуса в чистоте, и все, что вам нужно, это обычное средство для стирки. Кирон Миллер, эксперт по Skirting4U, поделился, что трюк для очистки плинтусов состоит в том, чтобы натереть их салфетками для сушки белья, поскольку это поможет отталкивать пыль гораздо дольше, пишет Express.

Идея заключается в том, что если потереть салфетками чистые плинтуса, это поможет предотвратить прилипание и накопление пыли из-за статичности.

Как использовать полотенца для чистки плинтусов

Во-первых, вам нужно очистить ваш плинтус, как вы это делаете обычно. Просто пропылесосите пол рядом с ними, чтобы быстро удалить любую накопленную пыль.

Если вы хотите, вытрите это место, но вы можете пропустить этот шаг, если вы выполняете ежедневную быструю уборку. Вместо обычной швабры можно взять специальную для плинтуса, поскольку ею легко добраться до неудобных углов дома.

Затем наполните ведро теплой водой и моющим средством. Рекомендуется использовать смягчитель ткани вместо мыла в этой смеси. Это не только поможет вам удалить грязь и пыль, но и сделает запах в доме очень свежим и приятным.

Когда вы моете плинтус, выкручивайте тряпку после каждого использования, чтобы поверхности были влажными, но не пропитанными.

После чистки осторожно протрите салфетками для сушки белья вдоль плинтусов, и они будут дольше оставаться без пыли.

Эффективность использования этого метода зависит от циркуляции воздуха в комнате, но обычно она должна длиться несколько недель. Если вы хотите, чтобы лайфхак работал дольше, слегка протирайте плинтусы каждые несколько дней или раз в неделю, чтобы предотвратить появление пыли.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как быстро и эффективно очистить плинтус от пыли.

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