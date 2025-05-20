Как приготовить бекон без духовки и сковородки: идеальный способ

Если вы давно мечтаете о том, чтобы приготовить вкусный бекон, вы можете выбрать один из нескольких способов, в зависимости от того, какой вам подходит больше. Самые распространенные - на плите или в духовке, но некоторые люди могут не знать, что вы также можете успешно приготовить вкусный бекон во фритюрнице.

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Итак, если вы стремитесь к нескольким хрустящим кусочкам бекона и хотите сэкономить время и энергию, вам может пригодиться этот простой и безошибочный способ, пишет OBOZ.UA.

Можно ли использовать любую аэрофритюрницу?

Да, вы можете использовать любую аэрофритюрницу, которая у вас уже есть. Они бывают всех форм и размеров, два самых распространенных типа - это аэрофритюрницы с корзиной, где у вас есть выдвижной противень, или аэрофритюрницы с духовкой, которые больше похожи на тостер. Размер аэрофритюрниц обычно колеблется от четырех до примерно 25 литров. К счастью, вы можете готовить бекон в аэрофритюрнице любого размера и типа.

Как готовить бекон во фритюрнице

Разогрейте аэрофритюрницу и разрежьте бекон пополам. Прежде чем делать что-то другое, разогрейте аэрофритюрницу до 350 градусов. Это идеальная температура для приготовления бекона, особенно потому, что любая более горячая температура может сжечь жир из бекона, что приведет к большому количеству дыма.

Обычно целые полоски бекона не помещаются. Технически вы можете сложить или завернуть их, чтобы полоски поместились внутрь, но таким образом труднее убедиться, что бекон полностью приготовлен. Если вы работаете с меньшей аэрофритюрницей, разрезание бекона пополам перед приготовлением будет полезным шагом.

Добавьте бекон и определите желаемую консистенцию. Как только бекон разрезан пополам и аэрофритюрница разогрета, можно начинать приготовление. Продолжительность приготовления бекона зависит от конкретной аэрофритюрницы, толщины бекона и того, насколько жесткими или хрустящими вы предпочитаете полоски.

Чтобы бекон был более мягким, подержите его во фритюрнице 5-6 минут. Если вы любите более мягкий, более жевательный бекон и избегаете его пережарки, вам стоит проверить состояние бекона примерно через пять минут.

Чтобы бекон был хрустящим, готовьте 8-9 минут. А для тех, кто любит хрустящий кусочек бекона, важно добавить несколько дополнительных минут. Только внимательно следите за беконом, так как он может быстро подгореть.

Как только все будет готово, вы сможете наслаждаться идеально приготовленными полосками бекона вместе с яйцами и тостами, а также, надеемся, вкусной чашечкой кофе.

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