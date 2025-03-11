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Как приготовить дома закарпатский бограч: упрощенный вариант

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
483
Как приготовить дома закарпатский бограч: упрощенный вариант

Бограч – это легендарное первое блюдо, распространившееся по территории Украины из Закарпатья. Каждый, кто планирует побывать в Западной Украине, просто обязан попробовать его хоть раз.

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Как приготовить бограч дома, в Instagram рассказал фудблогер Алекс Миль. Обычно это блюдо готовят на открытом огне, но кулинар представил более упрощенный вариант.

Как приготовить дома закарпатский бограч: упрощенный вариант

Ингредиенты

  • Сало\бекон\грудинка – 250 гр.
  • Мясо – 1 кг.
  • Вода – 1,3 л.
  • Картофель – 800 гр.
  • Томатное пюре – 300-400 гр.
  • Лук – 2 шт.
  • Сладкий перец – 300 гр.
  • Перец чили – 1 шт.
  • Соль
  • Перец
  • Паприка копченая
  • Перец острый

Способ приготовления

1. В кастрюлю вбрасываем нарезанное сало (бекон или грудинку), обжариваем перемешивая 5 мин. Вбрасываем нарезанный лук, перемешивая жарим еще 5 мин.

Как приготовить дома закарпатский бограч: упрощенный вариант

2. Добавляем нарезанное мясо. Перемешивая, готовим 10 мин.

3. Добавляем нарезанный крупными кусками картофель, перец. И вливаем томатное пюре.

Как приготовить дома закарпатский бограч: упрощенный вариант

4. Добавляем соль, перец, копченую паприку.

5. Заливаем водой, и готовим на небольшом огне около 1-1.5 часов, до мягкости картофеля. Кто любит острое - можно за 30 мин. до завершения, добавить одну острую перчину.

Как приготовить дома закарпатский бограч: упрощенный вариант

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