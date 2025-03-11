Как приготовить дома закарпатский бограч: упрощенный вариант
Бограч – это легендарное первое блюдо, распространившееся по территории Украины из Закарпатья. Каждый, кто планирует побывать в Западной Украине, просто обязан попробовать его хоть раз.
Как приготовить бограч дома, в Instagram рассказал фудблогер Алекс Миль. Обычно это блюдо готовят на открытом огне, но кулинар представил более упрощенный вариант.
Ингредиенты
- Сало\бекон\грудинка – 250 гр.
- Мясо – 1 кг.
- Вода – 1,3 л.
- Картофель – 800 гр.
- Томатное пюре – 300-400 гр.
- Лук – 2 шт.
- Сладкий перец – 300 гр.
- Перец чили – 1 шт.
- Соль
- Перец
- Паприка копченая
- Перец острый
Способ приготовления
1. В кастрюлю вбрасываем нарезанное сало (бекон или грудинку), обжариваем перемешивая 5 мин. Вбрасываем нарезанный лук, перемешивая жарим еще 5 мин.
2. Добавляем нарезанное мясо. Перемешивая, готовим 10 мин.
3. Добавляем нарезанный крупными кусками картофель, перец. И вливаем томатное пюре.
4. Добавляем соль, перец, копченую паприку.
5. Заливаем водой, и готовим на небольшом огне около 1-1.5 часов, до мягкости картофеля. Кто любит острое - можно за 30 мин. до завершения, добавить одну острую перчину.
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