Как приготовить дома закарпатский бограч: упрощенный вариант

Бограч – это легендарное первое блюдо, распространившееся по территории Украины из Закарпатья. Каждый, кто планирует побывать в Западной Украине, просто обязан попробовать его хоть раз.

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Как приготовить бограч дома, в Instagram рассказал фудблогер Алекс Миль. Обычно это блюдо готовят на открытом огне, но кулинар представил более упрощенный вариант.

Ингредиенты

Сало\бекон\грудинка – 250 гр.

Мясо – 1 кг.

Вода – 1,3 л.

Картофель – 800 гр.

Томатное пюре – 300-400 гр.

Лук – 2 шт.

Сладкий перец – 300 гр.

Перец чили – 1 шт.

Соль

Перец

Паприка копченая

Перец острый

Способ приготовления

1. В кастрюлю вбрасываем нарезанное сало (бекон или грудинку), обжариваем перемешивая 5 мин. Вбрасываем нарезанный лук, перемешивая жарим еще 5 мин.

2. Добавляем нарезанное мясо. Перемешивая, готовим 10 мин.

3. Добавляем нарезанный крупными кусками картофель, перец. И вливаем томатное пюре.

4. Добавляем соль, перец, копченую паприку.

5. Заливаем водой, и готовим на небольшом огне около 1-1.5 часов, до мягкости картофеля. Кто любит острое - можно за 30 мин. до завершения, добавить одну острую перчину.

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