Как приготовить хрустящую и вкусную брокколи: простой рецепт с тремя ингредиентами
Брокколи — полезный, богатый витаминами и клетчаткой, овощ. Но если ее неправильно приготовить, она может сделаться горькой и слишком мягкой.
Дело в том, что при варке брокколи образуются соединения серы, е придающие овощу неприятный запах, вкус, и разрушающие ценные витамины.
Как приготовить брокколи, чтобы она была вкусной, хрустящей и полезной, знает OBOZ.UA
Что делает брокколи вкуснее?
Секрет приготовления брокколи состоит в том, что ее нужно запекать, а не варить.
Запекание карамелизирует натуральный сахар, содержащийся в ней, что придает ей насыщенный, маслянистый и слегка сладковатый вкус. А добавление трёх простых ингредиентов – чеснока, лимона и сыра пармезан – значительно улучшает вкусовые качества и текстуру овоща.
Ингредиенты для приготовления брокколи
- 1,8 кг свежей брокколи;
- 2 ст. ложки лимонного сока;
- 2 ч. ложки тертой лимонной цедры;
- 4 зубчика чеснока (очищенные и нарезанные);
- 50 г сыра пармезан;
- Соль и перец по вкусу;
- 5 ст. ложек оливкового масла.
Пошаговый рецепт:
- Разогрейте духовку до 200°C.
- Вымойте брокколи и тщательно высушите, чтобы при запекании она стала хрустящей.
- Разделите на соцветия, оставляя немного стеблей, а толстые части удалите.
- Разложите брокколи в один слой на противне.
- Полейте оливковым маслом, добавьте чеснок, соль и перец.
- Запекайте 20–25 минут, пока брокколи не подрумянится и не станет хрустящей. В середине процесса приготовления переверните соцветия для равномерного обжаривания.
- После приготовления посыпьте лимонной цедрой, тертым пармезаном, и полейте лимонным соком.
Подавайте брокколи горячей как гарнир или как самостоятельное блюдо.
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