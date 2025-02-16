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Как приготовить хрустящую и вкусную брокколи: простой рецепт с тремя ингредиентами

OBOZ.UA
NewsLife
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Как приготовить хрустящую и вкусную брокколи: простой рецепт с тремя ингредиентами

Брокколи — полезный, богатый витаминами и клетчаткой, овощ. Но если ее неправильно приготовить, она может сделаться горькой и слишком мягкой. 

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Дело в том, что при варке брокколи образуются соединения серы, е придающие овощу неприятный запах, вкус, и разрушающие ценные витамины. 

Как приготовить брокколи, чтобы она была вкусной, хрустящей и полезной, знает OBOZ.UA

Что делает брокколи вкуснее?

Секрет приготовления брокколи состоит в том, что ее нужно запекать, а не варить.

Запекание карамелизирует натуральный сахар, содержащийся в ней, что придает ей насыщенный, маслянистый и слегка сладковатый вкус. А добавление трёх простых ингредиентов – чеснока, лимона и сыра пармезан – значительно улучшает вкусовые качества и текстуру овоща.

Как приготовить хрустящую и вкусную брокколи: простой рецепт с тремя ингредиентами

Ингредиенты для приготовления брокколи

  • 1,8 кг свежей брокколи;
  • 2 ст. ложки лимонного сока;
  • 2 ч. ложки тертой лимонной цедры;
  • 4 зубчика чеснока (очищенные и нарезанные);
  • 50 г сыра пармезан;
  • Соль и перец по вкусу;
  • 5 ст. ложек оливкового масла.

Пошаговый рецепт:

  1. Разогрейте духовку до 200°C.
  2. Вымойте брокколи и тщательно высушите, чтобы при запекании она стала хрустящей.
  3. Разделите на соцветия, оставляя немного стеблей, а толстые части удалите.
  4. Разложите брокколи в один слой на противне.
  5. Полейте оливковым маслом, добавьте чеснок, соль и перец.
  6. Запекайте 20–25 минут, пока брокколи не подрумянится и не станет хрустящей. В середине процесса приготовления переверните соцветия для равномерного обжаривания.
  7. После приготовления посыпьте лимонной цедрой, тертым пармезаном, и полейте лимонным соком.

Подавайте брокколи горячей как гарнир или как самостоятельное блюдо.

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