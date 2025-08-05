Как приготовить идеально хрустящий бекон без сковороды за 45 секунд

Возможно, это не самый полезный вариант завтрака, но иногда ничто не может сравниться с несколькими ломтиками бекона.

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К тому же, есть способ приготовить бекон быстро и с меньшим количеством калорий, даже не используя сковороду. Фактически, всего за 45 секунд вы можете получить вкусный бекон без грязи и масла. Это быстрее и полезнее, чем жарить бекон на сковороде, и все, что для этого нужно, это скромная микроволновая печь, пишет OBOZ.UA.

Как приготовить бекон в микроволновке

Для начала выложите ломтики бекона на тарелку, выстланную кухонными полотенцами. Если вы предпочитаете более мягкий бекон, можно накрыть его крышкой. Затем включите микроволновую печь на высокую мощность (если у вас есть возможность изменить мощность). Затем разогревайте бекон в микроволновой печи в течение следующего времени, в зависимости от того, насколько хрустящим он вам нравится:

Мягкий бекон (не такой хрустящий) – 45 секунд на ломтик

Среднехрустящий бекон - 1 минута на ломтик

Очень хрустящий бекон – 2 минуты+ на ломтик.

Обязательно проверьте, готовится ли он равномерно, на середине процесса, и переверните, если нужно.

Остатки можно хранить в герметичном контейнере в холодильнике до четырех дней.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как приготовить бекон, чтобы он не скручивался.

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