Как приготовить идеально хрустящий бекон без сковороды за 45 секунд
Возможно, это не самый полезный вариант завтрака, но иногда ничто не может сравниться с несколькими ломтиками бекона.
К тому же, есть способ приготовить бекон быстро и с меньшим количеством калорий, даже не используя сковороду. Фактически, всего за 45 секунд вы можете получить вкусный бекон без грязи и масла. Это быстрее и полезнее, чем жарить бекон на сковороде, и все, что для этого нужно, это скромная микроволновая печь, пишет OBOZ.UA.
Как приготовить бекон в микроволновке
Для начала выложите ломтики бекона на тарелку, выстланную кухонными полотенцами. Если вы предпочитаете более мягкий бекон, можно накрыть его крышкой. Затем включите микроволновую печь на высокую мощность (если у вас есть возможность изменить мощность). Затем разогревайте бекон в микроволновой печи в течение следующего времени, в зависимости от того, насколько хрустящим он вам нравится:
- Мягкий бекон (не такой хрустящий) – 45 секунд на ломтик
- Среднехрустящий бекон - 1 минута на ломтик
- Очень хрустящий бекон – 2 минуты+ на ломтик.
Обязательно проверьте, готовится ли он равномерно, на середине процесса, и переверните, если нужно.
Остатки можно хранить в герметичном контейнере в холодильнике до четырех дней.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как приготовить бекон, чтобы он не скручивался.
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