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Как приготовить идеальный картофель по-селянски: получится очень хрустящим и золотистым

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
189
Как приготовить идеальный картофель по-селянски: получится очень хрустящим и золотистым

Приготовить действительно вкусный картофель по-селянски получается далеко не всегда. Овощ может просто свариться в духовке, а хрустящая корочка не получится. Но для того, чтобы результат получился удачным, следует воспользоваться следующей технологией.

Видео дня

Идея приготовления идеального картофеля по-селянски опубликована на странице фудблогера Наталии с ником nata.cooking в Instagram. Овощ перед запеканием обязательно нужно приварить.

Как приготовить идеальный картофель по-селянски: получится очень хрустящим и золотистым

Ингредиенты:

  • картофель – 800 г-1 кг. (6-8 средник картофелин)
  • растительное масло – 5-7 ст.л.
  • соль – 1 ч.л.
  • перец – 1/2 ч.л.
  • паприка – 1 ч.л.
  • сухой чеснок – 1 ч.л.
  • специи к картофелю
  • панировочные сухари – 3 ст.л.
  • натертый пармезан – 3 ст.л.

Ингредиенты для соуса:

  • сметана – 3 ст.л.
  • майонез – 1 ст.л.
  • чеснок – 1 зубчик
  • зелень
  • соль – щепотка

Способ приготовления:

Как приготовить идеальный картофель по-селянски: получится очень хрустящим и золотистым

1. Картофель тщательно помыть.

Как приготовить идеальный картофель по-селянски: получится очень хрустящим и золотистым

2. Нарезать на одинаковые дольки.

Как приготовить идеальный картофель по-селянски: получится очень хрустящим и золотистым

3. Переложить в кастрюлю.

Как приготовить идеальный картофель по-селянски: получится очень хрустящим и золотистым

4. Залить водой.

Как приготовить идеальный картофель по-селянски: получится очень хрустящим и золотистым

5. Поставить огонь, подсолить и, когда закипит, отваривать не более 3-5 минут – этого времени будет достаточно, чтобы картофель не разварился и остался именно мягким внутри и хрустящим снаружи после запекания.

Как приготовить идеальный картофель по-селянски: получится очень хрустящим и золотистым

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