Как приготовить идеальный картофель по-селянски: получится очень хрустящим и золотистым

Приготовить действительно вкусный картофель по-селянски получается далеко не всегда. Овощ может просто свариться в духовке, а хрустящая корочка не получится. Но для того, чтобы результат получился удачным, следует воспользоваться следующей технологией.

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Идея приготовления идеального картофеля по-селянски опубликована на странице фудблогера Наталии с ником nata.cooking в Instagram. Овощ перед запеканием обязательно нужно приварить.

Ингредиенты:

картофель – 800 г-1 кг. (6-8 средник картофелин)

растительное масло – 5-7 ст.л.

соль – 1 ч.л.

перец – 1/2 ч.л.

паприка – 1 ч.л.

сухой чеснок – 1 ч.л.

специи к картофелю

панировочные сухари – 3 ст.л.

натертый пармезан – 3 ст.л.

Ингредиенты для соуса:

сметана – 3 ст.л.

майонез – 1 ст.л.

чеснок – 1 зубчик

зелень

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Картофель тщательно помыть.

2. Нарезать на одинаковые дольки.

3. Переложить в кастрюлю.

4. Залить водой.

5. Поставить огонь, подсолить и, когда закипит, отваривать не более 3-5 минут – этого времени будет достаточно, чтобы картофель не разварился и остался именно мягким внутри и хрустящим снаружи после запекания.

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