Как приготовить идеальный картофель по-селянски: получится очень хрустящим и золотистым
Приготовить действительно вкусный картофель по-селянски получается далеко не всегда. Овощ может просто свариться в духовке, а хрустящая корочка не получится. Но для того, чтобы результат получился удачным, следует воспользоваться следующей технологией.
Идея приготовления идеального картофеля по-селянски опубликована на странице фудблогера Наталии с ником nata.cooking в Instagram. Овощ перед запеканием обязательно нужно приварить.
Ингредиенты:
- картофель – 800 г-1 кг. (6-8 средник картофелин)
- растительное масло – 5-7 ст.л.
- соль – 1 ч.л.
- перец – 1/2 ч.л.
- паприка – 1 ч.л.
- сухой чеснок – 1 ч.л.
- специи к картофелю
- панировочные сухари – 3 ст.л.
- натертый пармезан – 3 ст.л.
Ингредиенты для соуса:
- сметана – 3 ст.л.
- майонез – 1 ст.л.
- чеснок – 1 зубчик
- зелень
- соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Картофель тщательно помыть.
2. Нарезать на одинаковые дольки.
3. Переложить в кастрюлю.
4. Залить водой.
5. Поставить огонь, подсолить и, когда закипит, отваривать не более 3-5 минут – этого времени будет достаточно, чтобы картофель не разварился и остался именно мягким внутри и хрустящим снаружи после запекания.
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