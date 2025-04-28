Как приготовить идеальный лосось у аэрофритюрницы: добавьте один секретный ингредиент

Лосось — чрезвычайно популярное блюдо, которое обязательно для многих. Самый вкусный он тогда, когда хрустящие снаружи и сочные внутри. Кроме того, этот суперфуд очень полезен организму и легко готовится.

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Приготовление лосося на плите для многих было традиционным методом, но с годами фритюрница стала лучшим выбором для большинства кулинаров. Автор интересного рецепта от cookthestory.com рассказывает о том, что добавление одного ингредиента во время приготовления семги в аэрофритюрнице сделает лосось очень сочным.

По словам экспертов, после приготовления в блюдо можно добавить щепотку лимонного сока. Легкодоступный ингредиент придает вкус лососю, поскольку он получается очень сочным.

Ингредиенты

Филе лосося с кожей

1 ч.л. оливковое масло

1 ч.л. соль

1/2 чайной ложки перца

Лимонный сок.

Способ приготовления

1. Разрежьте лосось на две части, сняв с него кожуру.

2. Смажьте оливковым маслом с обеих сторон и слегка посыпьте солью и перцем.

3. После этого выложите лосось в поддон аэрофритюрницы.

4. Готовьте при 200С в течение 8-11 минут или пока внутренняя температура не достигнет 60С в самом толстом месте.

5. После окончания переложите на тарелку, чтобы остыло.

6. Добавьте немного лимона после завершения приготовления для отличных результатов.

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