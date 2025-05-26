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Как приготовить крем-сыр из одного ингредиента: делимся самым простым рецептом

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
1,6 т.
Как приготовить крем-сыр из одного ингредиента: делимся самым простым рецептом

Крем-сыр – отличная основа для приготовления вкусных и нежных десертов, тортов, крема для десертов, а также закусок, салатов, запеканок. Для приготовления домашнего крем-сыра может понадобится всего один ингредиент.

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Из чего приготовить крем-сыр

Редакция FoodOboz делится самым быстрым рецептом домашнего, вкусного и очень нежного крем-сыра.

Домашний крем-сыр

Ингредиенты:

  • кефир

Способ приготовления:

1. Кефир заморозьте.

2. После снимите пакет из него, переложите кефир на марлю и оставьте полностью растаять.

Приготовление сыра

Готовый крем-сыр!

Как правильно приготовить крем-сыр

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