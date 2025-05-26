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Как приготовить крем-сыр из одного ингредиента: делимся самым простым рецептом
Крем-сыр – отличная основа для приготовления вкусных и нежных десертов, тортов, крема для десертов, а также закусок, салатов, запеканок. Для приготовления домашнего крем-сыра может понадобится всего один ингредиент.
Редакция FoodOboz делится самым быстрым рецептом домашнего, вкусного и очень нежного крем-сыра.
Ингредиенты:
- кефир
Способ приготовления:
1. Кефир заморозьте.
2. После снимите пакет из него, переложите кефир на марлю и оставьте полностью растаять.
Готовый крем-сыр!
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