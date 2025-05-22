Как приготовить невероятные шоколадные маффины: добавьте один необычный ингредиент

Шоколадные маффины с их мягкой текстурой и роскошной помадкой - это классическое лакомство, которое любят все. Посетите отдел выпечки в любом супермаркете, и вы обязательно найдете там большой выбор различных размеров и вкусов.

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Однако, приготовить собственную порцию на кухне на самом деле проще, чем вы думаете. А если вы хотите этого насыщенного, интенсивного вкуса и текстуры, то добавление одного необычного ингредиента может иметь решающее значение. Так утверждает ведущий пекарь Sally's Baking Addiction, которая поделилась секретом идеального шоколадного маффина, который является "влажным и насыщенным вкусом", пишет Express.

По ее словам, речь идет о сметане. Именно этот ингредиент и является секретом идеально влажных маффинов. Поэтому если вы никогда не думали использовать его в сладких рецептах, сейчас самое время.

Ингредиенты

250 г муки универсального назначения

200 г сахарного песка

41 г несладкого натурального какао-порошка

Одна чайная ложка пищевой соды

1/2 чайной ложки соли

315 г шоколадной стружки

Два больших яйца, комнатной температуры

185 г жирной сметаны или натурального йогурта комнатной температуры

120 мл растительного масла

120 мл цельного молока комнатной температуры

1,5 чайные ложки чистого ванильного экстракта.

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 218°C. Возьмите форму для маффинов и сбрызните ее антипригарным спреем или используйте формочки для маффинов на плоском противне.

Взбейте муку, сахар, какао-порошок, пищевую соду, соль и шоколадную стружку вместе в большой миске и отставьте в сторону.

Затем взбейте яйца, сметану, масло, молоко и экстракт ванили до однородной массы. Вылейте жидкие ингредиенты к сухим и перемешайте силиконовой лопаткой или деревянной ложкой, но будьте осторожны, чтобы избежать чрезмерного смешивания.

Выложите тесто в формочки, заполняя их до самого верха. Выпекайте пять минут, затем, оставляя маффины в духовке, уменьшите температуру духовки до 177°C.

Выпекайте еще 15-16 минут или пока зубочистка, вставленная в центр, не выйдет чистой.

Выньте маффины из духовки и дайте им остыть 10 минут в форме, затем переложите на решетку до готовности к употреблению. Если хранить их в герметичном контейнере, они должны пролежать одну неделю в холодильнике.

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