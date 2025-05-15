Как приготовить полезное домашнее мороженое: понадобится всего четыре ингредиента

Хотя на рынке существует множество вариантов вкусного летнего десерта, мороженое можно легко приготовить дома, даже если у вас нет современной машины для его взбивания.

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На самом деле, этот рецепт мороженого с манго и лайма - это "тропическое лакомство" и невероятно освежающий вкус в теплый день. Используя всего четыре ингредиента, его легко приготовить и хранить в морозилке, чтобы насладиться им тогда, когда захочется. Рецептом поделилась фудблогер Али с ником @stelleandcobakes в Instagram.

Ингредиенты

Один стакан нежирного кокосового молока

Два с половиной стакана замороженных манго

Сок и цедра одного лайма

¼ стакана кленового сиропа

Способ приготовления

Смешайте манго, кокосовое молоко, сок и цедру лайма и кленовый сироп в блендере. Взбейте ингредиенты вместе до однородной и кремообразной консистенции, удаляя лишние кусочки, пока они хорошо не соединятся. Попробуйте смесь и при необходимости добавьте больше кленового сиропа или сока лайма, в зависимости от ваших предпочтений.

Вылейте смесь мороженого в неглубокую форму для морозильной камеры или контейнер, пригодный для замораживания. Накройте крышкой или пищевой пленкой, чтобы предотвратить образование кристаллов льда. Поставьте в морозильную камеру и через 30 минут перемешайте вилкой или лопаткой, чтобы разбить кристаллы льда.

Повторяйте этот процесс каждые 30 минут в течение следующих двух-трех часов, пока мороженое не станет твердым и кремовым, эффективно имитируя взбивание мороженого. Как только мороженое станет гладким и кремовым, выложите его в миски или рожки и украсьте дополнительной цедрой лайма для окончательного пикантного вкуса.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как приготовить вкусное мороженое всего из одного ингредиента.

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