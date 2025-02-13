Как приготовить пышный и высокий омлет: три секрета и один особенный ингредиент

Кажется нет ничего проще, чем приготовить омлет. Тем не менее он не всегда получается воздушным и нежным.

Видео дня

Чтобы омлет поднялся, не осел и сохранил свою структуру, важно знать несколько кулинарных хитростей его приготовления.

О чем именно идет речь, знает OBOZ. UA.

Секрет №1: Идеальные пропорции молока и яиц

Баланс жидкости в омлетной смеси играет решающую роль. Слишком много молока сделает блюдо водянистым и плоским, а его недостаток – плотным. В таком случае оптимальное соотношение омлетной смеси: 1 яйцо – 50 мл молока

Совет: Если яйца разного размера, используйте половинку скорлупы как мерный стаканчик – так пропорции будут всегда точными.

Особенный ингредиент: крахмал вместо муки

Крахмал делает омлет воздушным и пышным, не утяжеляя его текстуру. Дозировка:

2 яйца – щепотка крахмала

3 и более яйца – ½ чайной ложки крахмала

Секрет №2: Перемешивать, а не взбивать

Интенсивное взбивание венчиком приводит к быстрому поднятию омлета, но затем он оседает. Чтобы сохранить пышность, яйца нужно аккуратно перемешивать вилкой, добиваясь однородности, но не образовывая пену.

Дополнительный хак: Разведите молоко водой в пропорции 50/50 – это сделает омлет еще нежнее и мягче.

Секрет №3: Медленный огонь и крышка

Омлет не жарят, а томят на слабом огне под крышкой. Это позволяет равномерно прогреть массу, избежать пересушивания и создать эффект приготовления в духовке.

Как правильно готовить омлет

Разогрейте сковороду, но не перегревайте масло – оно не должно шипеть.

Вылейте омлетную массу и накройте сковороду крышкой.

Готовьте на минимальном огне, не открывая крышку до конца процесса.

Этот метод предотвращает образование жесткой корочки и делает омлет легким, воздушным и нежным.

Ранее OBOZ. UA рассказывал, как приготовить птичье молоко на домашней кухне.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA вTelegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.